SAR le Prince Moulay Rachid représente S.M le Roi à la présentation des condoléances suite au décès de SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane

17/05/2022

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a représenté, dimanche à Abou Dhabi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la présentation des condoléances, suite au décès de SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane.

SAR le Prince Moulay Rachid a présenté, lors de l'audience que lui a accordée SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, Président de l'Etat des Emirats Arabes Unis, les condoléances de SM le Roi.

Etaient présents à cette audience notamment, du côté émirati, Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyane, ministre des Affaires de la présidence, Cheikh Tahnoun Ben Zayed Al Nahyane, conseiller à la sécurité nationale des Emirats Arabes Unis, Cheikh Saif Ben Zayed Al Nahyane, ministre de l’Intérieur et Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyane, ministre des Affaires étrangères, et, du côté marocain, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

SAR le Prince Moulay Rachid était arrivé, plus tôt dans la journée, à l’aéroport présidentiel à Abou Dhabi où il a été accueilli par Cheikh Hazzaa Ben Zayed Al Nahyane, président du Conseil exécutif de l’Emirat d'Abou Dhabi.