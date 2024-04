SAR le Prince Moulay Rachid préside à Meknès un dîner offert par Sa Majesté le Roi en l'honneur des invités et participants à la 16ème édition du SIAM

26/04/2024

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, jeudi à Mechouar Stinia-Sahrij Souani, à Meknès, un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en l’honneur des invités et participants à la 16ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM).



Ont été conviés à ce dîner, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, le président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi Alami, le président de la Chambre des Conseillers, M. Enaam Mayara, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédité à Rabat, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires.



A son arrivée, SAR le Prince Moulay Rachid a passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, le Wali de la région Fès-Meknès, le président du Conseil régional Fès-Meknès et le gouverneur de la préfecture de Meknès.



SAR le Prince Moulay Rachid a été également salué par le président du Conseil préfectoral de Meknès, le président du conseil communal de Meknès, le président de la commune Mechouar Stinia, le Pacha de Mechouar Stinia et le commissaire du SIAM par intérim.