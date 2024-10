SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside la finale du GP de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida

Victoire de la sorba du moqaddem Charaf El Bahraoui

06/10/2024

La sorba du Moqaddem Charaf El Bahraoui, de la région Marrakech-Safi, a remporté la 7ème édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de tbourida, à l'issue de la 5ème et dernière journée, disputée samedi dans le cadre du Salon international du cheval d'El Jadida (1-6 octobre).



La sorba de Charaf El Bahraoui a été sacrée en cumulant un total de 441,02 points, devançant la Sorba du moqaddem Abdelrhani Benkhadda de la région Béni Mellal-Khénifra avec un total de 434,41 pts et celle de Hamid Serfak de la région Marrakech-Safi (420,62 pts).



La 7ème édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, organisée sous l'égide de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) sous le Haut Patronage de SM le Roi au Parc d'exposition Mohammed VI d'El Jadida, a réuni 18 sorbas représentant les différentes régions du Royaume.



Les sorbas ont été notées selon des critères déterminés par les juges de la FRMSE, qui prennent en compte notamment les prestations des cavaliers en termes d'expression cinétique (Hadda), de discipline, de maniement habile des fusils et de synchronisation des tirs sous la houlette du Moqaddem.



Les cavaliers sont également notés sur le degré de coordination et de communication, la maîtrise de leur monture, ainsi que sur l’allure générale du cavalier et de son cheval.