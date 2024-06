SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside la finale du 23ème Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels “Tbourida”

Victoire de la sorba du moqaddem Rachid Sikas de la région de Casablanca-Settat

04/06/2024

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, dimanche à Rabat, la finale de la 23ème édition du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels "Tbourida", comptant pour le championnat du Maroc.



Cette édition a été organisée du 27 mai au 2 juin au Royal Complexe des sports équestres et Tbourida de Dar Es Salam, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

La sorba du moqaddem Rachid Sikas s’est adjugé le titre de cette manifestation sportive devant celle du moqaddem Charaf El Bahraoui de la région de Marrakech-Safi (préfecture de Marrakech) qui a décroché la médaille d'argent.



La médaille de bronze est revenue à la sorba du moqaddem Abdelghani Benkhda de la région Béni Mellal-Khénifra (préfecture de Béni Mellal).



Chez les juniors, le titre a été glané par la sorba de la région de Casablanca-Settat (préfecture de Médiouna) du moqaddem Badr Zrizaa, suivie de la sorba de la région de Béni Mellal-Khénifra (préfecture de Béni Mellal) du moqaddem Mohamed Gharbou et de la sorba de la région de l'Oriental (préfecture de Taourirt), du moqaddem Youssef Sbibi.



Un total de 18 sorbas ont disputé, quatre jours durant, le premier tour de cette compétition (seniors), organisée par la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), dont dix se sont qualifiées pour les phases finales.



Chez les juniors (12-16 ans), six sorbas ont pris part à cette compétition, représentant la région de Casablanca-Settat (Settat et Médiouna), l’Oriental (Oujda Angad et Taourirt), Fès-Meknès (Moulay Yaakoub) et Béni Mellal-Khénifra (Béni Mellal).



Le champion du Maroc seniors a remporté la somme de 500.000 DH, tandis que le vice-champion a empoché 300.000 DH. La sorba classée à la 3ème place a obtenu 200.000 DH. Les sorbas sont notées selon des critères fixés par les juges de la FRMSE, et qui prennent en compte l’unité des mouvements des cavaliers, le rythme du galop, le mouvement des fusils, le timing du tir, la tenue traditionnelle et la selle. Les cavaliers sont, également, notés sur le degré de coordination et de communication, la maîtrise du cheval, ainsi que l’allure générale du cavalier et de son cheval.



Au terme de cette prestigieuse compétition, organisée par la FRMSE, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a procédé à la remise de la médaille d’or au titre du 23ème Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels "Tbourida" pour l’épreuve seniors aux cavaliers de la sorba de la région Casablanca-Settat (préfecture de Berrechid), du moqaddem Rachid Sikas, de la médaille d’argent à la sorba du moqaddem Charaf El Bahraoui de la région Marrakech-Safi (préfecture de Marrakech) et de la médaille de bronze à la sorba de la région Béni Mellal-Khénifra (préfecture de Béni Mellal), du moqaddem Abdelghani Benkhada.



Son Altesse Royale a également remis la médaille d’or à la sorba de la région Casablanca-Settat (préfecture de Médiouna) du moqaddem Badr Zrizaa, sacrée chez les juniors, la médaille d’argent à la sorba de la région Béni Mellal-Khénifra (préfecture de Béni Mellal) du moqaddem Mohamed Gharbou, et la médaille de bronze à la sorba de la région de l'Oriental (préfecture de Taourirt), du moqaddem Youssef Sbibi.



Au terme de cette prestigieuse compétition, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a posé pour des photos-souvenir avec les cavaliers vainqueurs de cette édition dans les catégories "juniors" et "seniors".