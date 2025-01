SAR la Princesse Lalla Hasnaa préside à Rabat le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance

26/01/2025

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a présidé, vendredi à Rabat, le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance, organisé par l'ambassade de la République française et la Fondation diplomatique.



Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce dîner de Gala diplomatique, qui rassemble de généreux mécènes autour du Corps diplomatique étranger accrédité au Maroc, est devenu un évènement annuel initié par la Fondation diplomatique et les ambassades étrangères à Rabat en faveur des populations démunies, avec la participation de diplomates, d'hommes d'affaires et d'artistes.



Cette initiative a pour vocation la collecte de fonds pour contribuer à l’action sociale au Maroc, à travers le financement de nombreux projets associatifs, notamment en matière de protection de l’enfance, de promotion des conditions de la femme rurale, de renforcement des capacités des jeunes filles et d’aide aux personnes démunies et en situation de précarité.



Dans une allocution de circonstance, l'ambassadeur de la République française accrédité à Rabat, M. Christophe Lecourtier, a affirmé que la longue relation entre la France et le Maroc est portée au premier chef par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République française, SEM. Emmanuel Macron, "qui ont souhaité il y a quelques semaines engager nos deux pays sur le chemin de l’avenir à travers un Partenariat d’exception renforcé".



"Le Livre que nous entreprenons d’écrire ensemble comporte de nombreux chapitres, qui poursuivent tous la même vocation : nous permettre d’être plus forts, l’un avec l’autre, pour faire face aux nombreux défis de ce siècle et les transformer en opportunités", a-t-il souligné, notant qu’"il s’agit du Maroc et de la France, bien sûr, mais aussi de l’Europe et de l’Afrique – ce continent de l’avenir – et enfin de notre planète, qui plus que jamais réclame et mérite la mobilisation de toutes les nations de bonne volonté".



M. Lecourtier a aussi indiqué que "ce Livre mobilise et mobilisera un grand nombre d’acteurs, ici et là", estimant qu’"il faut aussi rendre hommage à tous ceux, dans l’ombre ou la lumière, qui jour après jour travaillent à calligraphier et enluminer les grandes espérances que nos Chefs d’Etat ont su insuffler dans les esprits et dans les cœurs".



Mettant en avant l’importance du devoir de mémoire, M. Lecourtier a rappelé que depuis la fin des conflits, la République française s’est efforcée d’exprimer sa gratitude aux anciens combattants marocains, et poursuivi à cet effet un long travail de recensement pour leur attribuer la carte du combattant – et ouvrir ainsi des droits à leurs veuves.



"Il est toujours, hélas, des situations qui échappent aux cadres établis. Parce qu’elles n’en justifient pas moins notre soutien, il était donc très bienvenu, mais également juste et opportun, que le Gala diplomatique de bienfaisance, en distinguant la France, honore ces anciens combattants et aide les veuves de guerre concernées par cette contrainte légale", a-t-il dit.



De son côté, le président de la Fondation diplomatique, M. Abdelati Habek, a souligné que la présidence effective par SAR la Princesse Lalla Hasnaa de ce Gala de bienfaisance témoigne de son action soutenue, de son engagement constant et de l’attention particulière accordée par Son Altesse Royale aux nobles causes humanitaires, en veillant au renforcement de l’esprit de coopération et à la promotion des valeurs d’entraide sociale.



Il a aussi mis en avant la profondeur des relations maroco-françaises ainsi que la solidité des liens humains riches, diversifiés et singuliers unissant les deux pays amis, ajoutant que ces relations distinguées reposent sur une histoire commune, des liens culturels et des dimensions humaines.



Il a, par ailleurs, indiqué que les relations séculaires entre le Maroc et la France ne se limitent pas au passé et au présent mais sont tournées aussi vers l’avenir, puisant leur force et leur pérennité d’un héritage culturel et linguistique ancestral qui a permis aujourd’hui de les hisser au niveau d’un partenariat d’exception renforcé.



M. Habek s’est, par ailleurs, remémoré, la bravoure de Marocains ayant marqué de leurs empreintes une phase cruciale de l’histoire de la République française, ajoutant que ces héros ont participé, aux côtés des forces françaises, à la libération de la France du joug de l’occupation, répondant à l’appel du regretté Souverain, Feu SM Mohammed V, que Dieu ait son âme en Sa Sainte miséricorde.



Dans ce sens, il a fait savoir que la Fondation diplomatique et l’Ambassade de la République française à Rabat ont décidé d’allouer l’ensemble des fonds de ce Gala aux veuves des anciens combattants marocains.



"Cette initiative à l’égard de ces veuves vise la préservation de la mémoire historique et l’héroïsme de ces anciens combattants", a-t-il poursuivi.

Par la suite, l’Écu du Gala diplomatique 2025 a été remis à SAR la Princesse Lalla Hasnaa, qui avait posé à cette occasion pour une photo-souvenir avec les membres du comité de la Fondation diplomatique.



À son arrivée, Son Altesse Royale a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Mme Naima Ben Yahya, l’ambassadeur de la République française accrédité à Rabat, M. Christophe Lecourtier, le wali de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi, le président du Conseil régional, M. Rachid El Abdi, la présidente du Conseil communal de la ville de Rabat, Mme Fatiha El Moudni, le président du Conseil préfectoral de Rabat, M. Abdelaziz Derouich, le président de la Fondation diplomatique, M. Abdelati Habek, ainsi que par les membres du comité de la Fondation diplomatique.