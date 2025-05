SAR la Princesse Lalla Hasnaa offre à Bakou une cérémonie de thé en l’honneur de personnalités féminines azerbaïdjanaises du monde de la culture et des arts

09/05/2025

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a offert, jeudi à Bakou, une cérémonie de thé en l’honneur de personnalités féminines azerbaïdjanaises du monde de la culture et des arts.



Ont pris part à cette cérémonie, Mmes Chafiga Mammadova, actrice de théâtre et de cinéma et figure emblématique de la scène artistique azerbaïdjanaise, Fidan Hadjieva, artiste du peuple de la République d'Azerbaïdjan, chanteuse d'opéra et mezzo-soprano, Amina Melikova, directrice du Musée national du tapis d'Azerbaïdjan, et Shirin Melikova, directrice du Musée national des beaux-arts d'Azerbaïdjan.



Ont aussi pris part à cette cérémonie, Mmes Nadezhda Ismayilova, journaliste émérite de la République d’Azerbaïdjan, Sabina Shikhlinskaya, artiste émérite de la République d’Azerbaïdjan, Asmar Babayeva, directrice artistique d’"Azerkhalcha", un établissement dédié à la préservation et à la promotion du tissage de tapis azerbaïdjanais, Firuza Sultan-Zade, directrice du Centre républicain pour le développement de l’enfance et de la jeunesse, Günel Rzayeva, directrice du Centre du livre de Bakou, Gulnara Khalilova, styliste et directrice du Centre des costumes nationaux d’Azerbaïdjan, Rena Mamadova, directrice de département au centre Heydar Aliyev, et Nargiz Guliyeva, artiste-peintre de renom.



Ont été également présentes à cette cérémonie de thé, Mmes Nouzha Alaoui, secrétaire générale de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat et Aïcha El Boukhari, épouse de l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Bakou.

Bouillon de culture

Théâtre



La 3ème édition du Festival "Journées du théâtre professionnel à Mohammedia" a débuté jeudi soir sous le thème "Le théâtre, âme des cultures : Rendez-vous sur scène".

Prévu jusqu’au 11 mai, ce festival est organisé à l’initiative de la Troupe atelier d’or des arts dramatiques, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et en coordination avec la commune de Mohammedia.

La soirée d’ouverture a été marquée par un hommage au metteur en scène et dramaturge Abdelmajid Saâdallah et le comédien Hassan Nasr pour leurs contributions dans le domaine théâtral, suivi par une représentation de la pièce "Goutte" donnée par la Troupe association des arts vivants.

Dans une allocution, le directeur artistique du festival, Ayoub Benhbach, a indiqué que cet événement qui s’inspire dans sa programmation du riche patrimoine marocain, cherche à satisfaire le public théâtrophile, avant d’ajouter que le festival est le résultat d’un effort collectif.

Au programme, des représentations théâtrales dont une pour enfants ainsi que des ateliers sur, entre autres, l’interprétation, l’expression corporelle ou encore le psychodrame, outre un débat sur le thème "Le théâtre au cœur de la ville : perspectives de la culture à Mohammedia".