SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani président à Marrakech le dîner de gala de la “Fashion Trust Arabia”

25/10/2024

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani ont présidé, jeudi soir au Palais El Badii à Marrakech, le dîner de gala de la "Fashion Trust Arabia", un événement organisé dans le cadre de l'Année Culturelle Qatar-Maroc 2024.



A son Arrivée au Palais El Badii, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a été accueillie par S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani et Mme Tania Fares, vice-présidente de la "Fashion Trust Arabia", avant de passer en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs.



Par la suite, SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani ont été saluées par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et l’ambassadeur de l'Etat du Qatar au Maroc, S.E.M. Abdullah bin Thamer Al Thani.



SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani ont été également saluées par le wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, le président du Conseil régional, Samir Koudar, le 3è vice-président du Conseil communal de Marrakech, Abdelaziz Bousaid, la présidente du Conseil préfectoral de Marrakech, Jamila Afif, et le président de la commune Méchouar-Kasbah, Abderrahmane Ouafa.



SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani ont été aussi saluées par le directeur général de l'Office National des Aéroports et Commissaire général de l'Année culturelle Qatar-Maroc, Adel El Fakir, et le directeur des événements et des partenariats, secrétaire du conseil d'administration du Creative Hub, Saad Saleh Al Hudaifi.



Après avoir visité l’exposition de photographie de Tala Hadid, SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani ont présidé le dîner de gala, qui s’est ouvert par la projection d’une vidéo retraçant les étapes phares de la "Fashion Trust Arabia".



Dans un mot de bienvenue à cette occasion, Mme Imaan Hammam, mannequin néerlandaise d'origine marocaine, a mis en exergue l’importance de la "Fashion Trust Arabia" en tant qu’événement phare destiné à encourager et à promouvoir les créateurs du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, soulignant que cette manifestation a favorisé l'épanouissement de talents et de créateurs dans la région.



"Marrakech incarne une belle fusion de cultures et d'idées, reflétant ainsi la vision moderne et clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a-t-elle ajouté, soulignant que ce mélange vertueux, qui fait la spécificité de la cité ocre, a inspiré d'innombrables artistes et créateurs.



Par la suite, S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani a prononcé un discours dans lequel elle a affirmé que la "Fashion Trust Arabia" est organisée pour la première fois en Afrique, notant que le Maroc, avec sa riche histoire millénaire et sa culture vibrante, se veut l'endroit idéal pour la célébration de cet événement.



La "Fashion Trust Arabia" ambitionne de promouvoir la carrière des créateurs arabes et les industries créatives au niveau du monde arabe, ainsi que d’établir des passerelles entre ces talents et le monde de l’industrie, a poursuivi S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani.



Elle a annoncé, dans ce cadre, la création du "Qatar Fashion Craft Council" qui aura pour mission de soutenir la créativité dans le monde arabe afin qu'elle atteigne son plein potentiel, précisant que cette instance comprendra des experts régionaux et internationaux notamment dans les domaines de la mode, de l'artisanat et des affaires.

Pour sa part, Mme Tania Fares a rappelé que cet événement a permis la constitution d’une communauté de chefs d'entreprises, de créateurs, de stylistes et de designers.



Elle a par ailleurs souligné les étapes franchies par la "Fashion Trust Arabia", devenue aujourd'hui une plateforme reconnue dans le monde entier, se disant fière de mettre en lumière l'incroyable talent de la région MENA.



Par la suite, Mme Isha Ambani, directrice de Reliance Jio Infocomm, a annoncé que l'Inde sera le pays d'honneur de la "Fashion Trust Arabia" pour l'année 2025.

Après la projection d'une vidéo d'introduction sur les créateurs, il a été procédé à la remise des Prix de cette édition de la "Fashion Trust Arabia".



Ainsi, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a procédé à la remise du 1er Prix de la "Fashion Trust Arabia" dans la catégorie "Tenue de soirée" à la styliste Yasmine Mansour.



Le 2ème Prix (Prêt-à-porter) a été attribué à la styliste Nadine Mossalam, le 3ème Prix (Accessoires) à la styliste Reem Hamed, le 4ème Prix (Bijoux) à Sara Naif Al Saoud, Noura Abdulaziz Al Saoud et Mashael Khaled Al Saoud, le 5ème Prix (Talent débutant Francia Sozzani) à Sylvia Nazzal et le 6ème Prix (Technologie de la mode) à Batoul Al Rashdane.



Le 7ème Prix (Pays invité) a été attribué à l’Espagne en les personnes de Francisco Barroso et Javier Garcia, alors que le 8ème Prix (Entrepreneur de l’année) a été décerné à Charaf Tajer.



Initiée par "Years of Culture", l’Année Culturelle Qatar-Maroc 2024 témoigne de la profondeur et de la solidité des liens historiques entre les deux peuples frères et les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.