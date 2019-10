S.M le Roi représenté à l'investiture du Président tunisien par Habib El Malki et Hakim Benchamach

24/10/2019

Les présidents de la Chambre des représentants, Habib El Malki et de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, sont arrivés, mardi soir à Tunis, pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du nouveau Président tunisien, Kaïs Saied, qui devait se dérouler hier.

Dans une déclaration à la MAP, Habib El Malki a indiqué que sur instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il s’est rendu, avec Hakim Benchamach à Tunis, pour représenter le Souverain à l’investiture du nouveau Président tunisien.

"Avec une délégation composée des représentants de la nation marocaine, c’est un message extrêmement fort que nous transmettrons, celui de respect et de fraternité que Sa Majesté le Roi a toujours témoigné à l’égard des dirigeants tunisiens depuis l’indépendance et bien entendu à l’égard du nouveau Président élu", a-t-il dit.

Le président de la Chambre des représentants a, à cette occasion, rappelé "la profondeur des relations historiques qui unissent nos deux pays et nos deux peuples, ainsi que la résistance et la lutte pour recouvrer l’indépendance".

"Tout nous unit : la langue et l’idéal d’un ensemble maghrébin", a-t-il souligné.

L'Assemblée des représentants du peuple devait tenir hier une assemblée plénière consacrée à la prestation de serment du Président Kaïs Saïed qui a remporté le second tour de la présidentielle anticipée avec 72,71% des suffrages.