S.M le Roi reçoit plusieurs ambassadeurs étrangers

24/01/2020

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu, mercredi au Palais Royal de Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présenter au Souverain leurs lettres de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans le Royaume.

Il s'agit de :

- Darm Boontham, ambassadeur du Royaume du Thaïlande,

- Hasrul Azwar, ambassadeur de la République d'Indonésie,

- Maria Del Pilar Gomez Valderrama, ambassadeur de la République de Colombie,

- Félix Arturo Chipoco Caceda, ambassadeur de la République du Pérou,

- Hamid Asghar Khan, ambassadeur de la République islamique du Pakistan,

- Shambhu S. Kumaran, ambassadeur de la République de l'Inde,

- Yuri Sterk, ambassadeur de la République de Bulgarie,

- Raul Ignacio Guastavino, ambassadeur de la République argentine,

- Pekka Hyvönen, ambassadeur de la République de Finlande,

- Fahad Ibrahim Al Hamad Al Mana, ambassadeur de l’Etat du Qatar,

- Mohamad Mahmoud Ben Labat, ambassadeur de la République du Mali,

- Hélène Le Gal, ambassadeur de la République française,

- Ian Montclair Qeeley, ambassadeur, représentant de l’Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale,

- Nicolas Argyros, ambassadeur de la République hellénique,

- Guillaume Scheurer, ambassadeur de la Confédération suisse,

- Salomon Nfa Ndong Nseng, ambassadeur de la République de la Guinée équatoriale,

- Julio Glinternick Bitelli, ambassadeur de la République fédérative du Brésil,

- Javier Domokos Ruiz, ambassadeur de la République de Cuba,

- Sylver Aboubakar Minko Mi-Nseme, ambassadeur de la République gabonaise,

- Sheikh Habimana Saleh, ambassadeur de la République du Rwanda,

- Mabel Del Pilar Gomez Oliver, ambassadeur des Etats-Unis mexicains,

- Abdelhamid Abdaoui, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire,

- Baltazar Diogo Cristovao, ambassadeur de la République d'Angola,

- Nell Stewart, ambassadeur du Canada,

- Monica Renata Bolanos Perez, ambassadeur de la République du Guatemala,

- Bernardo Luis de Carvalho Futscher Pereira, ambassadeur de la République du Portugal,

- David Thomas Fischer, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique.

Sa Majesté le Roi a également reçu Tran Quoc Thuy, ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, et Baba Garba, ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, venus prendre congé du Souverain au terme de leurs missions dans le Royaume.

A cette occasion, S.M le Roi a décoré du Wissam Al Alaoui de l'Ordre de Grand Officier Tran Quoc Thuy, et du Wissam Al Alaoui de l'Ordre de Commandeur, Baba Garba.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et du chambellan de S.M le Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.