S.M le Roi reçoit les walis et gouverneurs nouvellement nommés

20/02/2019

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu, lundi au Palais Royal à Rabat, les nouveaux walis et gouverneurs au niveau de l’administration territoriale et l’administration centrale.

Il s’agit de :

Administration territoriale :

- Mohamed Yacoubi, wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat.

- Said Ahmidouch, wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca,

- Mohamed Mhidia, wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture Tanger-Assilah.

- Abdeslam Bekrate, wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune.

- Bouchaab Yahdih, wali de la région de Draâ-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia.

- Khatib El Hebil, wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal.

- Abdelhak Hamdaoui, gouverneur de la province de Boulmane.

- Mustapha Ennouhi, gouverneur de la province de Midelt.

- Hassan Zitouni, gouverneur de la province de Tinghir.

- Brahim Abouzaid, gouverneur de la province de Settat.

- Ali Salem Chagaf, gouverneur de la province de Mediouna.

- Omar Touimi, gouverneur de la préfecture de Salé.

- Hicham Medarhri Alaoui, gouverneur de la préfecture de Mohammedia.

- Khadija Benchouikh, gouverneur de la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani.

- Omar Touimi Benjelloun, gouverneur de la province de Sefrou.

- Abdellah Chater, gouverneur de la province de Nouaceur.

- El Alamine Bouassam, gouverneur de la province de Larache.

- El Habib Nadir, gouverneur de la province de Sidi Kacem.

- Rachid Benchikhi, gouverneur de la province d’El Haouz.

- Mohamed Nouchti, gouverneur de préfecture des arrondissements de Ben Msik.

Administration centrale :

- Hassan Mzerma, gouverneur attaché à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur.

Au cours de cette audience, le wali et les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, et du Chambellan de SM le Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.

Il convient, par ailleurs, de rappeler que le Souverain avait nommé ces walis et gouverneurs conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et initiative du ministre de l'Intérieur, et ce lors du Conseil des ministres que le Souverain avait présidé à Marrakech le jeudi 7 février courant.