S.M le Roi préside la cérémonie d'allégeance

02/08/2019 Libé

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan et de S.A.R le Prince Moulay Rachid, a présidé, mercredi en fin d'après-midi à la Place du Méchouar du Palais Royal de Tétouan, la cérémonie d'allégeance, en commémoration du 20ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de ses glorieux ancêtres.

Au début de cette cérémonie, Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur et les walis et gouverneurs des wilayas, préfectures et provinces du Royaume, ainsi que les walis et gouverneurs de l'administration centrale du ministère, ont prêté allégeance à Amir Al-Mouminine.

Par la suite, S.M le Roi a passé en revue les délégations représentant les différentes régions, préfectures et provinces du Royaume venues renouveler leur allégeance à Amir Al-Mouminine.

Il s'agit des représentants des régions de :

- Dakhla-Oued Eddahab (Oued Eddahab et Aousserd).

- Laâyoune-Sakia El Hamra (Laâyoune, Boujdour, Tarfaya et Smara).

- Guelmim-Oued Noun (Guelmim, Assa-Zag, Tan-Tan, Sidi Ifni).

- Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Tanger-Assilah, M'diq-Fnideq, Tétouan, Fahs-Anjra, Larache, Al Hoceima, Chefchaouen et Ouezzane).

- L'Oriental (Oujda-Angad, Nador, Driouch, Jerada, Berkane, Taourirt, Guercif et Figuig).

- Fès-Meknès (Fès, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Moulay Yacoub, Sefrou, Boulmane, Taounate et Taza).

- Rabat-Salé-Kénitra (Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Kénitra, Khémisset, Sidi Kacem et Sidi Slimane).

- Béni Mellal-Khénifra (Béni Mellal, Azilal, Fquih Bensaleh, Khénifra et Khouribga).

- Casablanca-Settat (Casablanca, Casablanca-Anfa, Al Fida-Mers Soltane, Ain Sbaâ-El Hay Al Mohammadi, Hay Hassani, Ain Chock, Sidi Bernoussi, Ben M'Sik, Moulay Rachid, Mohammedia, El Jadida, Nouaceur, Mediouna, Benslimane, Berrechid, Settat et Sidi Bennour).

- Marrakech-Safi (Marrakech, Chichaoua, Al Haouz, El Kelâa des Sraghna, Essaouira, Rhamna, Safi et Youssoufia).

- Drâa-Tafilalet (Errachidia, Ouarzazate, Midelt, Tinghir et Zagora).

- Souss-Massa (Agadir Ida-Outanane, Inezgane Aït Melloul, Chtouka Aït Baha, Taroudante, Tiznit et Tata).

Cette cérémonie, qui reflète l'authenticité du peuple marocain et son attachement indéfectible au glorieux Trône alaouite, s'est achevée par une salve de cinq coups de canon, alors que le Souverain répondait des mains aux acclamations des représentants des différentes régions du Royaume.

La cérémonie d’allégeance, qui couronne les festivités marquant le 20ème anniversaire de l'intronisation de S.M le Roi Mohammed VI est l’occasion pour les représentants des douze régions du Royaume de réitérer leur attachement à l'auguste personne du Souverain et de signifier que le lien entre le Trône et le peuple est profondément enraciné dans l'histoire de ce pays et qu'il a de tout temps constitué le socle de la nation marocaine et l'expression suprême de sa solidité et de sa pérennité.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, des conseillers de S.M le Roi, des membres du gouvernement, des Hauts-commissaires, des présidents des instances constitutionnelles, des officiers supérieurs de l'état-major général des Forces Armées Royales, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires.