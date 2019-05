S.M le Roi lance le Programme national d'appui aux micro-projets et à l’auto-emploi des ex-détenus

478 bénéficiaires dont 18 condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme

29/05/2019

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé, lundi à Casablanca, au lancement du Programme national d’appui aux micro-projets et à l’auto-emploi au profit des ex-détenus - Ramadan 2019, une nouvelle illustration de la sollicitude Royale constante en faveur d'une intégration socio-professionnelle de cette frange de citoyens.

Initié par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, ce programme, qui mobilise cette année une enveloppe budgétaire globale de plus de 13,5 millions de dirhams (contre 8,1 millions au titre de l'année précédente), devra bénéficier à 478 anciens détenus, originaires des régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi, l'Oriental, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun, Souss-Massa et Drâa-Tafilalet.

Il consistera à apporter un appui financier ou en équipements à des ex-détenus porteurs d’un projet de vie personnel dans des secteurs comme le commerce, l'industrie, les services, l'artisanat, la restauration, l'agriculture ou le bâtiment.

Ce projet de vie personnel est élaboré sur la base d’un diagnostic établi pendant la période de détention avec l’assistance du service de préparation à la réinsertion, en adéquation avec la formation et le savoir-faire des bénéficiaires, ainsi qu’avec les besoins du marché du travail.

Parmi les personnes bénéficiaires de ce programme, dix-huit (18) ont été condamnées dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme et ont participé au programme "Réconciliation" (Moussalaha) qui vise la réinsertion de ces détenus et leur réconciliation avec la société.

A forte portée sociale, cette action témoigne de l’intérêt particulier qu’accorde Sa Majesté le Roi à l’avenir des citoyens incarcérés et de sa ferme détermination à leur assurer, sans aucune discrimination ni aucune exception, une insertion socio-professionnelle adéquate après leur libération.

Elle traduit également la vision Royale éclairée visant à renforcer la sécurité au sein de la société, à lutter contre la délinquance, à réduire le taux de récidive et à créer des activités génératrices de revenu (AGR) afin d'améliorer le devenir et la qualité de vie des personnes ayant été en conflit avec la loi.

Le programme d’appui aux micro-projets et à l’auto-emploi des ex-détenus-Ramadan 2019 s'inscrit dans le cadre de la stratégie intégrée de réinsertion socioprofessionnelle menée par la Fondation et qui a permis, durant l’année 2018, le placement de 453 anciens détenus, dont 87 de sexe féminin, dans des entreprises citoyennes.

Cette stratégie est mise en œuvre en partenariat avec la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), les départements ministériels formateurs et ceux qui dispensent des services, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), ainsi qu'avec des acteurs de la société civile.

Une telle approche de partenariat a constitué d'ailleurs un levier important pour mobiliser un grand nombre d'intervenants à venir s'inscrire dans cette stratégie initiée par le Souverain et qui vise également à faire de l'espace carcéral une école de deuxième chance, un milieu de rééducation, d'apprentissage, de savoir-faire et de savoir-être.

Dans ce cadre, la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a enregistré, au cours de la période 2018-2019, un total de 9.183 interventions de la part des Centres d'accompagnement post-carcéral, dans le cadre de leurs missions d'accompagnement administratif, juridique, social, familial et médical.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a remis des équipements et des chèques de soutien financier à 26 ex-détenus porteurs de projets AGR, dont six femmes et deux anciens pensionnaires des Centres de protection de l'enfance.

Amir Al Mouminine préside la cinquième causerie religieuse du mois de Ramadan



Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan, de S.A.R le Prince Moulay Rachid et de S.A le Prince Moulay Ismaïl, a présidé, lundi au Palais Royal à Casablanca, la cinquième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan.

Abdelouahed Jamali Idrissi : Un programme de

réconciliation avec soi et avec les valeurs de la société



Le Programme national d’appui aux micro-projets et à l’auto-emploi au profit des ex-détenus - Ramadan 2019 garantira à cette catégorie les moyens de mener une vie digne et de sortir de la précarité, a indiqué le coordinateur de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Abdelouahed Jamali Idrissi.

"Ce programme consacre sans doute la Haute sollicitude de S.M le Roi envers cette catégorie de la société", a-t-il souligné dans une déclaration à la presse notant que ce programme permettra également de lutter contre les causes de la délinquance et de la criminalité.

Les projets s'inscrivant dans le cadre de ce programme constitueront, pour les bénéficiaires, un passage vers la société des valeurs et de la dignité, de la production au lieu de la consommation, de l'utilité au lieu de la nocivité et vers la réconciliation avec soi et avec les valeurs de la société, à savoir; la cohabitation pacifique et fraternelle, a-t-il conclu.

