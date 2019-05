S.M le Roi inaugure la section régionale du Centre national Mohammed VI des personnes en situation de handicap

Le CNMH, une structure dédiée à l'intégration des personnes à besoins spécifiques

25/05/2019

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé, jeudi au quartier El Koréa à la préfecture d'arrondissements d'Al Fida-Mers Sultan à Casablanca, à l’inauguration de la section régionale du Centre national Mohammed VI des handicapés (CNMH), une initiative de nature à donner une nouvelle impulsion aux efforts d'intégration des personnes à besoins spécifiques.

Réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour un investissement global de 37 millions de dirhams, ce projet illustre la Haute sollicitude dont le Souverain n'a eu de cesse d'entourer les personnes en situation de handicap et sa volonté permanente de les doter de la capacité de se prendre en charge et de s’associer, par leurs potentialités à l’œuvre collective de développement dans laquelle se trouve engagé le Royaume.

A l’instar des centres régionaux des handicapés de Safi, Marrakech, Oujda et Fès, le nouvel établissement permettra à la région de Casablanca-Settat de disposer d'un espace d'encadrement médical et socio-éducatif des personnes atteintes de déficience physique ou mentale et d'un cadre propice devant fédérer les actions des ONG et assurer une prise en charge intégrée des personnes cibles.

La section régionale du CNMH à Casablanca a notamment pour objectifs la prévention et la prise en charge précoce du handicap d’un point de vue médical et éducatif, la promotion du handisport, la prise en charge sociale des enfants en situation de handicap, l’accompagnement de leurs familles (guidance parentale) et des associations œuvrant dans le domaine du handicap, et la formation professionnelle des personnes ciblées.

Le nouveau centre devra aussi contribuer au développement des compétences et à la promotion de la recherche scientifique grâce à des partenariats avec le monde académique et scientifique (Universités, Centre hospitalier universitaire...).

Edifié sur un terrain de 6.000 m2, le centre de Casablanca comprend un pôle social, un pôle socio-éducatif, un pôle médico-social, un pôle des sports, un pôle de la formation professionnelle, un pôle hébergement-restauration et un pôle administratif

Ainsi, le pôle social est destiné à l'accompagnement et à l'orientation sociale des personnes en situation de handicap et de leurs familles.

Le pôle socio-éducatif constitue, quant à lui, un espace d'accueil de jour d'enfants et d'adolescents handicapés, leur assurant un encadrement éducatif et pédagogique adapté pour leur permettre une autonomie la plus complète possible et une participation dans la vie sociale. Pouvant bénéficier à 200 jeunes de 6 à 15 ans, ce pôle comporte notamment un espace parents, des ateliers de musique, de travaux manuels, d'arts plastiques, de théâtre, et des espaces d'activités pour enfants autistes, enfants atteints de paralysie cérébrale et enfants souffrants de retard mental.

Pour ce qui est du pôle médico-social, il a pour objectifs de dépister les handicaps, de fournir des soins et de rééduquer pour une meilleure adaptation du handicapé à son environnement. Ce pôle, qui peut accueillir jusqu'à 150 bénéficiaires, tous âges confondus, dispose de salles de kinésithérapie, de psychomotricité, d’orthophonie, d'orthoptie, de chirurgie dentaire, de psychologie, de consultations en médecine générale et de soins, ainsi qu'un atelier d'appareillage orthopédique (salle de moulage, d’essayage et de marche, salle de plâtre, salle des machines lourdes, salle résine).

Le pôle des sports vise, pour sa part, la promotion du handisport en mettant à la disposition des personnes handicapées de la région - 150 bénéficiaires par jour de plus de 8 ans - des structures adaptées, notamment une salle de musculation, une piscine couverte et un terrain omnisports.

D'une capacité de 60 stagiaires de 18 à 25 ans, le pôle de la formation professionnelle, mis en place en partenariat avec l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), offre, pour sa part, aux bénéficiaires l'opportunité d'être formé dans un métier adapté à leur handicap.

La section régionale de Casablanca comporte, aussi, un pôle hébergement-restauration abritant un réfectoire, une cuisine et deux dortoirs (hommes/femmes) devant bénéficier aux membres d'associations œuvrant dans le domaine du handicap et qui arrivent à Casablanca pour participer à des manifestations sportives, socio-éducatives ou culturelles ayant trait à leur secteur d'activité.

Outre ces pôles, le nouvel établissement dispose d'un pôle administratif composé d'une salle de conférences et d'une médiathèque avec des espaces de lecture, d'exposition, d'informatique, d'audio-visuel et de diffusion de la «Web Handi Radio» du Centre national Mohammed VI des handicapés.

A forte portée sociale, ce projet, dont la gestion est confiée à la Fondation de gestion du CNMH, vient conforter les différentes actions menées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité au niveau de la région de Casablanca-Settat et qui s'assignent comme objectif principal la valorisation de l'élément humain, pièce maîtresse de tout projet de développement global et intégré.

Au niveau national, le CNMH s’est imposé au fil des années comme une structure de référence en matière de prise en charge médicale et d'insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap. Ses prestations et celles de ses différentes sections régionales ont bénéficié à 53.531 enfants, jeunes et adultes durant l’année 2018.

Une référence en matière de prise en charge et d'insertion des personnes en situation de handicap

Né de la volonté Royale, le Centre national Mohammed VI des handicapés (CNMH) se veut un outil de changement d'échelle dans l’action menée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité en faveur du handicap.

En effet, depuis la création en 2006 du CNMH, la Fondation a veillé à la réalisation de sections régionales de ce centre, dans le but de rapprocher ses services des catégories ciblées et leur éviter, à eux et à leurs proches, les déplacements vers des centres lointains.

Outre le Centre national Mohammed VI des handicapés de Salé, cinq centres régionaux des handicapés ont été réalisés jusqu’à présent à Safi (2008), Oujda (2011), Marrakech (2012), Fès (2013) et Casablanca (2019). Ils ont pour objectifs la prévention et la prise en charge précoce du handicap d’un point de vue médical et éducatif, la promotion du handisport, la prise en charge sociale des enfants en situation de handicap et l’accompagnement de leurs familles.

Ces centres sont des structures médicales et éducatives, sociales et professionnelles qui contribuent au développement des capacités et de l’expérience des catégories ciblées, dans le but de garantir leur intégration sociale, éducative et professionnelle, dans le cadre d’une approche participative impliquant l’ensemble des intervenants.

Pour l'année 2018, un total de 53.531 enfants, jeunes et adultes ont bénéficié des différentes prestations du Centre national Mohammed VI des handicapés et de ses différentes sections régionales.

Ainsi, les pôles médico-sociaux du CNMH et ses structures régionales ont dispensé des consultations médicales (toutes spécialités confondues hors dentaire) à 7.459 patients, des soins buccodentaires à 5.847 personnes, des séances de rééducation (orthophonie, psychomotricité, kinésithérapie et orthoptie) au profit de 30.952 bénéficiaires, outre la fabrication de 310 appareils orthopédiques.

Les pôles socio-éducatifs du réseau du Centre national Mohammed VI des handicapés ont, au titre de la même année, bénéficié à 826 personnes, alors que les pôles des sports et de la Formation professionnelle ont profité, respectivement, à 2.189 bénéficiaires et à 112 stagiaires.

De même, 5.688 personnes ont pu, au cours de l'année précédente, bénéficier d’un accompagnement et d’une assistance sociale.

L'action multidimensionnelle du Centre national Mohammed VI des handicapés s'est trouvée, en outre, confortée grâce à l'inauguration par S.M le Roi, le 15 mars 2016, du Centre d’insertion et d’aide par le travail (CIAT), une structure qui offre à des jeunes en situation de handicap mental, un cadre de travail adapté avec de nouvelles opportunités d’insertion en milieu ordinaire.

Ainsi, le CIAT offre, dans une logique d’entreprise, des conditions de travail adaptées aux besoins spécifiques des jeunes avec handicap mental. Ces derniers bénéficient d’une rémunération, de droits sociaux, d’un temps aménagé et d’un encadrement spécialisé.

Il accueille des jeunes avec handicap mental âgés de plus de 20 ans, leur intégration se faisant sur la base d’une sélection opérée sur des critères précis : l’âge, la validation de la formation qualifiante dispensée au sein du CNMH, le niveau du retard mental ainsi que leurs aptitudes physiques et psychologiques. Les jeunes intégrés exercent une activité professionnelle adaptée parmi des métiers de services (restauration, traiteur, boutique, boulangerie-pâtisserie) et de production (agricole et horticole).

L'année 2017 a connu le lancement de l'univers Handi Idmaj de Guich Loudaya, un prolongement du CIAT en environnement externe. Espace commercial implanté dans un quartier à forte densité résidentielle, l'univers Handi Idmaj est composé d’un magasin d’épicerie fine, d’une boulangerie-pâtisserie et d'un restaurant italien.

Ce restaurant, qui a ouvert ses portes en 2018, a accueilli dans son équipe 5 jeunes filles et garçons avec retard mental. Ces jeunes interviennent en salle pour l’accueil et le service, ainsi que dans la cuisine en tant que commis. Disposant d’une capacité de 40 couverts, il a enregistré une activité totale de 1.700 clients et a généré un bon accueil de la part du grand public.

En somme, le renforcement continu du réseau du Centre national Mohammed VI des handicapés et de son action témoigne de l'intérêt particulier que porte Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux personnes handicapées et sa volonté d'assurer à cette frange de la société marocaine une formation adaptée en vue de lui garantir les moyens de mener une vie décente.