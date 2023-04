S.M le Roi félicite le Roi des Belges à l'occasion de son anniversaire

16/04/2023

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Philippe, Roi des Belges, à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime au Roi des Belges Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur.

"Que ce jour soit pour vous et votre famille un temps de joie et de partage", souligne S.M le Roi.