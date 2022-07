S.M le Roi félicite le Roi Philippe et la Reine Mathilde de Belgique à l'occasion de la fête nationale de leur pays

21/07/2022

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Philippe, Roi des Belges, et à Sa Majesté la Reine Mathilde, à l'occasion de la fête nationale de leur pays.



Dans ce message, SM le Roi adresse Ses voeux les meilleurs de bonheur aux Souverains belges et à l'ensemble des membres de leur famille royale, et de bien-être et de prospérité au peuple belge.



"Je forme le vœu que les Royaumes du Maroc et de Belgique consolident davantage l'excellente amitié qui les unit, pour le plus grand bien de Nos deux peuples", écrit le Souverain.