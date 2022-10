S.M le Roi félicite le Prince héritier d'Arabie Saoudite suite à sa nomination président du Conseil des ministres

03/10/2022

S.M le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SAR le Prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite, ministre de la Défense, suite à sa nomination président du Conseil des ministres par le Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.



Dans ce message, S.M le Roi souhaite plein succès à SAR le Prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud dans l'accomplissement de ses hautes missions, tout en lui faisant part de Ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de quiétude.



Le Souverain saisit également cette occasion pour exprimer Sa profonde satisfaction des liens de fraternité solide et d’amitié sincère qui le lient personnellement au Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite et qui lient les deux familles Royales.



S.M le Roi s’est aussi félicité des relations profondes et solides qu'entretiennent les deux pays, fondées sur la coopération fructueuse, la solidarité agissante et l’estime mutuelle, soulignant que ces relations ne cessent de se renforcer au fil du temps.