S.M le Roi félicite le Président américain à l'occasion de la fête nationale de son pays

05/07/2022

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président des États-Unis d'Amérique, SEM. Joseph Robinette Biden, à l’occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations au Président Biden et Ses sincères voeux de davantage de progrès et de prospérité au peuple américain. A cette occasion, SM le Roi exprime Sa grande fierté des relations historiques ancestrales unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, basées sur l’amitié solide, l’estime mutuelle et la solidarité agissante, réitérant Sa ferme détermination à continuer à oeuvrer de concert avec le Président Biden pour enrichir ces relations et hisser le partenariat stratégique en vue de répondre aux aspirations des deux peuples. Le Souverain réaffirme également à SEM. Biden la volonté constante du Royaume du Maroc de consacrer le dialogue, la concertation et la coordination avec ce pays ami au sein des différentes instances internationales au sujet des questions d’intérêt commun, au service des intérêts communs et en faveur de la consolidation de la sécurité, la paix et la stabilité dans le monde.