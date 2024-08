S.M le Roi félicite le Chef de l'Etat du Niger à l'occasion de la fête nationale de son pays

04/08/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Son Excellence le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie de la République du Niger, Chef de l’Etat, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de bonheur et de prospérité pour le peuple nigérien. Sa Majesté le Roi a souligné les liens étroits de fraternité, de solidarité et de considération mutuelle entre le Maroc et le Niger, formant le vœu qu’ils s’enrichissent encore davantage.



"Je Vous assure, à cet effet, de la constante disposition du Royaume du Maroc à œuvrer, avec la République du Niger, en faveur d’une coopération bilatérale renforcée et d’une Afrique unie, stable et prospère", affirme le Souverain