S.M le Roi félicite la sélection nationale de football pour sa qualification à la finale de la CAN féminine

24/07/2022

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale féminine de football pour leur belle prestation à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine de football (Maroc-2022), couronnée par leur qualification à la finale de cette compétition et au Mondial 2023.



Dans ce message, le Souverain affirme avoir suivi avec grande joie et immense fierté l’excellent parcours de l’équipe nationale lors de la 14è édition de la Coupe d’Afrique des nations féminine de football abritée par le Maroc et qui a été couronné par la qualification de la sélection marocaine à la finale de cette compétition continentale et sa qualification historique à la Coupe du monde 2023.



S.M le Roi a félicité, à cette occasion, toutes les composantes de l'équipe nationale, joueuses, entraîneurs, cadres techniques, médicaux et administratifs et les dirigeants de la Fédération Royale marocaine de football, pour cet exploit bien mérité, le premier du genre dans le palmarès du football féminin marocain, qui vient s'ajouter aux réalisations du Maroc, dans diverses disciplines sportives.



Sa Majesté le Roi a également exprimé sa fierté de l’équipe nationale féminine qui a fait preuve, tout au long de ce championnat continental, d'un esprit de compétition très élevé, et a signé une performance exceptionnelle qui constitue un bel exemple de sérieux, de persévérance et de patriotisme, pour hisser haut les couleurs nationales.



Enfin, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a réitéré Ses chaleureuses félicitations aux membres de l’équipe nationale, implorant le Tout-Puissant de leur accorder plein succès dans les prochaines compétitions internationales et continentales, afin de faire honneur au sport féminin marocain et de consacrer sa forte présence dans diverses catégories et disciplines.