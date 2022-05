S.M le Roi félicite SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, nouveau Président de l'Etat des Emirats Arabes Unis

15/05/2022

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, élu Président des Emirats Arabes Unis par le Conseil suprême fédéral de l’Etat.



Dans ce message, S.M le Roi exprime à SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs, implorant le Très-Haut de guider ses pas et de lui accorder succès dans la conduite du peuple émirati frère vers davantage de progrès et de prospérité.



Le Souverain se dit convaincu que SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane sera, grâce à ses hautes qualités humaines et à sa perspicacité des grands dirigeants, un digne successeur d’un digne prédécesseur, pour mener son pays frère vers davantage de grandeur, de gloire et de progrès, tout en poursuivant, chose qui n'est pas étrangère à son honorable personne, la défense des causes justes de la Oumma arabe et islamique et le renforcement des relations de coopération et de solidarité entre ses Etats.



Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer à SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane Sa "profonde satisfaction des liens de fraternité sincère, d'estime mutuelle et de fidélité constante qui Nous lient personnellement et Nos deux familles, ainsi que des relations de solidarité agissante et de coopération fructueuse unissant nos deux pays, des liens qui vont, Nous n'en doutons point, devenir plus solides et plus forts grâce à notre volonté commune de hisser nos relations bilatérales distinguées à un niveau qui sert de modèle dans les relations inter-arabes".



Dans ce message, SM le Roi réitère à Son Altesse Ses sincères félicitations et Ses meilleurs vœux de plein succès au service du peuple émirati frère, implorant le Tout-Puissant de lui accorder santé, prospérité et longue vie.



"Veuillez accepter Altesse et cher frère l'expression de Mon affection et de Mon estime", conclut le message.