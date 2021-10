S.M le Roi adresse aujourd’hui un discours au Parlement à l’ occasion de l’ ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 11ème législature

08/10/2021

A l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 11ème législature, Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressera vendredi un discours au parlement, annonce jeudi le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué. Voici la traduction du communiqué :

« Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu’à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 11ème législature, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste et Le glorifie, va adresser un discours au parlement demain vendredi 8 octobre 2021.



Compte tenu des mesures préventives en vigueur imposées par l’évolution de la situation sanitaire, S.M le Roi va adresser le discours d’ouverture à partir du Palais Royal. Le discours Royal sera diffusé à l’intérieur de l’enceinte du parlement et retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision demain à partir de 16H00.



Dans ce contexte, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a donné Ses Hautes Orientations afin de garantir la sécurité des parlementaires, notamment à travers le respect de l’ensemble des mesures préventives adoptées ».