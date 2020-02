S.M le Roi Felipe VI d'Espagne souligne l’excellence des relations hispano-marocaines

07/02/2020

S.M le Roi Felipe VI d'Espagne a souligné, mercredi à Madrid, l'excellence de la relation d'amitié avec le Maroc et l'«énorme potentiel» de coopération bilatérale.

«La visite d'Etat que nous avons effectuée en février 2019 au Maroc a été un nouveau témoignage de l'amitié traditionnelle qui unit nos deux pays et de l'énorme potentiel de coopération bilatérale», a affirmé le Souverain espagnol dans son discours lors de la réception des membres du corps diplomatique accrédité à Madrid, dont l'ambassadeur de S.M le Roi en Espagne, Karima Benyaich.

S.M le Roi Felipe VI a, par ailleurs, présenté les grandes lignes de la politique étrangère du nouveau gouvernement de coalition, qui vise à promouvoir une Espagne «moderne», «démocratique « et «solidaire», avec une économie ouverte et une société tolérante, notant que la région du Maghreb constitue, de part sa proximité et la communion d'intérêts, une dimension essentielle de l'action étrangère du pays ibérique.

Le Souverain espagnol a, en outre, réitéré la volonté de son pays de promouvoir ses relations de coopération avec plusieurs pays de la région du Maghreb et de renforcer sa présence sur les marchés asiatiques, faisant part de l'engagement de son pays en faveur de la paix et de la sécurité internationale, et de l'Afrique en tant que «continent du futur».

Dans le domaine de la migration, le Roi Felipe VI a souligné la nécessité de mettre en oeuvre une «véritable politique européenne de migration et d'asile», qui allie dialogue et collaboration avec les pays d'origine et de transit des migrants, et de renforcer la «coopération au développement» et la lutte contre les mafias.

L'Espagne, a poursuivi S.M le Roi Felipe VI, donnera la priorité à «la diplomatie préventive, à la médiation et à la diplomatie humanitaire», relevant que les droits de l'Homme constituent l'élément déterminant de l'action étrangère de l'actuelle législature.

LL.MM le Roi Felipe VI d'Espagne et la Reine Letizia ont effectué, les 13 et 14 février 2019, une visite d'Etat au Maroc, à l'invitation de S.M le Roi Mohammed VI. Cette visite a donné un coup d’accélérateur à la dynamique des relations étroites et multidimensionnelles entre les deux pays voisins.