S.M le Roi, Amir Al-Mouminine, ordonne l'augmentation progressive de l’allocation mensuelle accordée aux imams

02/12/2022

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a bien voulu ordonner une augmentation progressive, au cours des quatre prochaines années, de l’allocation mensuelle accordée aux imams, qui leur sera versée à partir de 2023, selon la même valeur mensuelle adoptée lors de la précédente augmentation au titre des quatre dernières années, indique le ministère des Habous et des Affaires islamiques.



SM le Roi, a également ordonné de faire bénéficier les muezzins de la même augmentation et selon les mêmes modalités, précise le ministère dans un communiqué.



Puisse le Tout-Puissant préserver SM le Roi, Amir Al-Mouminine, et Le rétribuer amplement pour Ses actions en faveur de la préservation de la religion de la Oumma et de ses constantes, ainsi que pour la Haute bienveillance dont le Souverain entoure les Maisons de Dieu et les préposés religieux.