S.M la Reine Elisabeth II adresse un message à S.M le Roi

Le Souverain offre une cérémonie de thé en l'honneur du Prince Harry et de son épouse

27/02/2019 Libé

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR. les Princesses Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, a offert, lundi à la Résidence Royale à Salé, une cérémonie de thé en l’honneur du Prince Harry, Duc de Sussex, et de son épouse Meghan Markle, Duchesse de Sussex, qui effectuent une visite dans le Royaume.

A cette occasion, le Duc de Sussex a remis à S.M le Roi un message écrit de la part de S.M la Reine Elisabeth II du Royaume-Uni.