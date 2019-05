S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan préside un ftour-dîner

16/05/2019

Sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’état-major général des Forces Armées Royales (FAR), Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé mardi au Cercle-Mess Officiers de Rabat, un ftour-dîner offert par S.M le Roi à l'occasion du 63ème anniversaire de la création des FAR, selon un communiqué de l’état-major général des FAR.

Y ont pris part le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, les conseillers de Sa Majesté le Roi, les membres du gouvernement, le président de la Cour suprême, le procureur général du Roi près cette Cour, le président de la Cour constitutionnelle, les officiers supérieurs de l’état-major général des FAR, les attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, le directeur général de la Sûreté nationale, les directeurs des cabinets Royaux, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires.