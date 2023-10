Ryad Mezzour : Les Assemblées annuelles BM-FMI, une occasion de mettre en avant l'offre marocaine

14/10/2023

La tenue des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) à Marrakech présente une occasion de mettre en avant l'offre marocaine, les atouts du secteur industriel marocain et les compétences marocaines qui ont fait preuve d'innovation et de compétitivité, a relevé le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.



"La présence du système financier mondial à Marrakech à ces Assemblées présente une occasion pour le Maroc de rencontrer les investisseurs et les partenaires en vue de renforcer les échanges, présenter l'offre marocaine, les atouts du secteur industriel marocain ainsi que les compétences marocaines", a indiqué M. Mezzour dans une interview accordée à la MAP.



Et de noter que le succès de cette manifestation reflète la reconnaissance de la communauté internationale de la gestion urgente sur le court et le long termes menée sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, suite au séisme qui a frappé le Maroc le mois dernier.



Le ministre a également noté que ces Assemblées constituent une occasion de jeter la lumière sur les nouveaux sauts qualitatifs réalisés par le Maroc, qui se profilent avec la phase transitoire que nous vivons notamment en matière de protection sociale, d'éducation, d'industrie, de santé et d'investissement.