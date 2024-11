Rwanda: OCP Africa lance des Centres de services agricoles

18/11/2024

OCP Africa, filiale du groupe OCP, a lancé récemment au Rwanda le projet des Centres de services agricoles, en vue de soutenir les petits agriculteurs et stimuler la productivité dans ce pays d’Afrique de l’est.



Lancée en partenariat avec la société Rwanda Fertilizer Company (RFC) et l’ONG internationale CNFA, cette initiative transformatrice qui consiste en la création de 7 Centres à travers le pays, s’inscrit dans le cadre de l'initiative "Feed the Future" de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), a indiqué OCP Africa dans un post sur la plateforme X.



Les sept Centres de services agricoles offriront aux agriculteurs rwandais un accès rapide aux intrants et aux services essentiels, soutenant directement les petits agriculteurs et stimulant la productivité agricole, a expliqué OCP Africa.



Notant que plus de 40 acteurs clés ont pris part à la cérémonie de lancement du projet, la même source a souligné que ces Centres présentent un potentiel immense en termes d’augmentation de la productivité agricole, de renforcement de la durabilité et de soutien du développement économique durable au Rwanda.