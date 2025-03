"Rust", film avec Alec Baldwin endeuillé par une mort sur le tournage, dévoile sa bande-annonce

28/03/2025

Le western "Rust" avec Alec Baldwin, dont le tournage avait été endeuillé par la mort de sa directrice de la photographie, a dévoilé mercredi sa première bande-annonce.



Ce montage à la tonalité sombre montre l'acteur hollywoodien en hors-la-loi qui organise la fuite de son petit-fils, condamné à être pendu pour le meurtre accidentel d'un éleveur local.

"Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir dans cette vie", déclare notamment son personnage.

Une réplique qui entre tristement en résonance avec la tragédie survenue sur le tournage du film au Nouveau-Mexique en octobre 2021.



Alec Baldwin avait alors brandi une arme censée ne contenir que des balles à blanc mais qui avait tiré un projectile bien réel. Le tir avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza.



L'acteur avait été accusé par la justice américaine d'avoir adopté un comportement négligent sur le plateau et avait été poursuivi pour homicide involontaire. Mais son procès a été annulé de manière spectaculaire en juillet dernier, à cause d'un vice de procédure.



Le film a depuis été terminé au Montana et doit sortir le 2 mai aux Etats-Unis.

Sa bande-annonce plante un décor violent et noir, dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle.



Après des images de pendaison, de fusillades et de bagarres dans la boue, elle se termine sur un face-à-face entre Alec Baldwin et des hommes armés dans une pièce poussiéreuse, qui ressemble au décor où Halyna Hutchins a été tuée.

Le film a déjà été présenté en première mondiale lors du Festival Camerimage en Pologne en novembre.



Le réalisateur Joel Souza y a expliqué avoir hésité à terminer le film. Mais il s'est convaincu de mener le projet à bien, après avoir appris que le mari de Mme Hutchins souhaitait que son dernier travail soit vu par le public.



Cette ex-journaliste, qui avait réalisé des documentaires d'investigation, était considérée comme une directrice de la photographie très prometteuse.

M. Baldwin, qui a également produit le film, n'a pas assisté à la première. On ne sait pas s'il participera à la promotion de "Rust".



Depuis l'abandon des poursuites à son encontre, l'acteur a déposé en janvier une plainte au civil contre la procureure et des enquêteurs. Il les accuse notamment de l'avoir ciblé pour des raisons politiques ou pour faire avancer leur carrière.



L'armurière du film, Hannah Gutierrez-Reed, a elle été condamnée en avril dernier à 18 mois de prison ferme, pour avoir accidentellement chargé le pistolet de l'acteur avec une vraie balle.