Ruée sur les places pour le premier match de l'Argentine après son sacre mondial

17/03/2023

Plus d'un million et demi de personnes ont essayé jeudi d'acheter un billet pour assister au premier match de l'équipe d'Argentine de football depuis son sacre mondial au Qatar.



Cette rencontre amicale contre le Panama jeudi prochain au stade Monumental de Buenos Aires sera entourée de festivités pour célébrer le titre acquis aux tirs au but en finale contre la France le 18 décembre.



Le match sera joué dans le stade de River Plate qui peut accueillir 83.000 spectateurs. Toutes les places mises en vente ont trouvé preneurs en seulement deux heures, selon la Fédération argentine.



Les billets ont été vendus entre 55 et 230 euros environ, dans ce pays où le salaire mensuel moyen s'élève à quelque 380 euros. En outre, la Fédération argentine a reçu 131.537 demandes d'accréditations pour ce match de rentrée, alors que la tribune de presse du stade ne peut accueillir que 344 journalistes.



Lors de son retour au pays après la Coupe du monde, l'Albiceleste avait été fêtée par quelque 5 millions de personnes descendues dans la rue. Après le match contre le Panama, la sélection de Lionel Messi jouera contre Curaçao le mardi suivant à Santiago del Estero.

Divers

Patrick Vieira



Le Français Patrick Vieira a été limogé de son poste d'entraîneur de Crystal Palace, a annoncé vendredi le club classé à la 12e place en championnat d'Angleterre, avec trois points d'avance seulement sur la zone rouge. "Les résultats de ces derniers mois nous ont mis dans une situation difficile en championnat et nous avons estimé qu'un changement était nécessaire pour nous donner les meilleures chances de rester en Premier League", a expliqué dans un communiqué le président du club londonien, Steve Parish.

"L'impact de Patrick depuis son arrivée a été significatif", a assuré Steve Parish. "Il a conduit l'équipe à une demi-finale de la Coupe d'Angleterre et une 12e place respectable la saison dernière avec un football enthousiasmant". Crystal Palace n'a toujours pas gagné en 2023 et son entraîneur de 46 ans était ces dernières semaines de plus en plus sous pression avec trois longueurs d'avance seulement sur le premier relégable, Bournemouth (24 pts). Patrick Vieira, champion du monde 1998 et d'Europe 2000 avec les Bleus, était arrivé en juillet 2021 à la tête des "Eagles" avec un contrat de trois ans.



Sébastien Haller



L'attaquant ivoirien Sébastien Haller, après plusieurs mois d'absence due à un cancer des testicules, a été convoqué pour les deux prochains matches des Eléphants, selon la liste publiée sur le site de la fédération.

Haller (15 sélections, 4 buts) réintègre la sélection de Jean-Louis Gasset pour une double confrontation face aux Comores, les 24 et 28 mars, dans le groupe H des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2023.

L'avant-centre de 28 ans, arrivé au Borussia Dortmund en provenance de l'Ajax Amsterdam en juillet, n'avait participé qu'à quelques séances d'entraînement avant que le cancer ne soit diagnostiqué, quelques jours après sa signature.

Opéré à deux reprises, il a suivi quatre cycles de chimiothérapie avant de reprendre l'entraînement en janvier, la compétition le 22 janvier, et de retrouver le chemin des filets le 4 février face à Fribourg. Pays organisateur de la compétition, la Côte d'Ivoire est qualifiée d'office mais participe tout de même aux qualifications.



Blake Johnston



L'Australien Blake Johnston a battu vendredi le record mondial de la plus longue session de surf en bravant les vagues pendant plus de 30 heures au large d'une plage de Sydney.

Le surfeur de 40 ans a réussi à effacer le précédent record détenu par le Sud-Africain Josh Elsin (30 heures et 11 minutes). Blake Johnston a enchaîné environ 500 vagues depuis le début de sa session à l'aube jeudi matin, certaines en pleine nuit et à la lumière de projecteurs. "J'ai surfé à deux heures du matin avec lui et les lumières se sont éteintes, c'était le noir complet", a raconté Ben Johnston, frère du surfeur, dans une déclaration aux médias australiens.