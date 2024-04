Rude épreuve zambienne pour les Lionnes de l’Atlas

Paris 2024 passe par une performance à Ndola

04/04/2024

L’équipe nationale féminine affrontera en déplacement, ce vendredi à partir de 17 heures, son homologue zambienne pour le compte du match aller du dernier tour qualificatif pour les phases finales du tournoi olympique de football Paris-2024.



Le Onze marocain qui a regagné mercredi la ville zambienne de Ndola devait effectuer hier, sous la houlette du sélectionneur espagnol, Jorge Vilda Rodriguez, une séance d’entraînement en vue de peaufiner les ultimes réglages. La partie qui se déroulera au stade Levy Mwanawasa ne sera pas une mince affaire pour les Lionnes de l’Atlas devant un redoutable adversaire comptant dans ses rangs des joueuses de classe internationale.



Pour les partenaires de Fatima Agnaou, la mission consiste à forcer au terme de ce premier acte un résultat qui ne compromettrait aucunement leurs chances lors du match retour programmé le 7 courant à 22 heures au Complexe Moulay El Hassan à Rabat.



Si l’équipe nationale parvient à décrocher le sésame des JO de Paris, ça sera un exploit qui s’ajoutera à la qualification de cette sélection au Mondial FIFA, épreuve où elle a pu accéder au second tour.

Quant au deuxième billet des Jeux olympiques attribué à l’Afrique, ça sera une affaire entre les sélections nigériane et sud-africaine.



A noter que le tournoi olympique de football féminin est marqué par la participation des équipes nationales A, contrairement au tableau masculin réservé aux U23. A ce propos, le Maroc, après une absence qui a duré 12 ans, depuis l’édition de Londres 2012, sera présent grâce au Onze olympique, lauréat de la dernière CAN et évoluera aux côtés de l’Argentine, de l’Ukraine et d’un représentant du continent asiatique.



M.B