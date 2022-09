Rude épreuve fédalie pour le Raja

ASFAR-DHJ en prologue de la 4ème journée de la Botola

30/09/2022

Après une trêve d’un peu moins d’une quinzaine de jours pour laisser place au déroulement des matches de la fenêtre internationale de l’EN, la Botola Pro D1 reprend, en cette fin de semaine, ses droits pour le compte de la quatrième journée.



Le prologue de cette manche est prévu ce soir avec la programmation de deux matches faute de trois suite au report de l’affiche WAC-RSB. Un ajournement expliqué dans un communiqué laconique de la LNFP (Ligue nationale de football professionnelle) par «une demande des autorités locales», apparemment ne voulant pas voir le choc entre le WAC-RSB se tenir avant la confrontation SCCM-Raja.



A propos de cette rencontre dont le coup d’envoi sera donné à partir de 20h30 au stade Bachir à Mohammedia, elle s’annonce sous de bons auspices. Le Chabab, qui a démarré le championnat du bon pied mais qui reste sur une défaite concédée à El Jadida, aura à cœur de rectifier le tir en accueillant des Verts qui, eux, n’ont fait que dans les contre-performances jusqu’ici : deux nuls à la maison et une défaite en déplacement. Des contre-performances qui ont précipité le départ de l’entraîneur tunisien Fouzi Benzarti supplé par son compatriote Moundir Kbier qui voudrait entamer l’exercice sur une bonne note.



Sur le papier, ça sera un match à placer sous le signe de l’équilibre, contrairement à la rencontre qui ouvrera le bal de cette journée entre l’ASFAR et le DHJ, prévue à 16 heures au complexe Moulay Abdellah à Rabat.



Les Militaires, auréolés par leur qualification au second tour préliminaire en Coupe de la Confédération et leur entame satisfaisante en Botola, sont bien placés pour aligner une troisième victoire devant des Jdidis qui tâcheront certainement de vendre cher leur scalpe.

Cette journée devra se poursuivre samedi avec les matches OCS-IRT et JSS-OCK, sachant que l’équipe de Soualem accueillera son adversaire du jour au stade Bachir.



Pour ce qui est des rencontres dominicales, la LNFP a décidé que le match FUS-MAS aura lieu au grand stade de Marrakech, et ce pour éviter le déplacement des supporteurs fassis à Rabat de crainte qu’il y ait des affrontements entre eux et leurs homologues de l’ASFAR.

Les trois derniers matches ne manqueront pas d’attrait, à commencer par le sommet WAC-RSB, ou encore MAT-UST et HUSA-MCO.



Par ailleurs, il y a lieu de souligner que deux matches comptant pour la quatrième journée de la Botola D2 auront lieu ce vendredi à 17 heures, à savoir CJBG-CAYB et USMO-RAC.



Mohamed Bouarab