Royaume-Uni : Les investisseurs britanniques appelés à saisir les opportunités d’affaires au Maroc

02/05/2025

Sir Liam Fox, le député britannique qui avait présidé le Congrès mondial Innovation Zero de Londres lors de son lancement en 2023, a appelé, mardi, les investisseurs britanniques à saisir les opportunités d’investissement au Maroc, en particulier dans les provinces du Sud du Royaume.



«Les entreprises britanniques en quête de partenariats doivent s’intéresser davantage à l’offre marocaine, en particulier dans les provinces du Sud du Royaume», a dit Sir Fox dans une déclaration à la MAP en marge de l’édition 2025 du Congrès, qui se tient actuellement au centre d’exposition de Kensington Olympia, ouest de la capitale britannique.



Le Maroc offre d’immenses opportunités d’affaires à la faveur de nombreux atouts, dont une position géographique stratégique, a dit Sir Fox, lors d’une visite au pavillon marocain mis en place à l’occasion de cette grand-messe de la transition énergétique mondiale. Il a, dans la foulée, mis en valeur la vocation du Maroc en tant que porte d’entrée en Afrique de l’ouest et au continent africain d’une manière générale.



«Le Maroc n’offre pas seulement des opportunités d’affaires mais ouvre la porte au continent africain dans sa globalité », a-t-il souligné. Revenant sur la participation du Maroc au Congrès londonien, Sir Fox, qui avait occupé plusieurs postes ministériels importants, a indiqué que le conclave de cette année offre « une image très vivante » aux investisseurs au sujet de l’offre d’investissement dans les provinces du Sud du Maroc en termes de développement et de rentabilité pour les investisseurs.



Citant le port Dakhla atlantique, le politicien britannique a relevé que les provinces du Sud offrent des opportunités d’investissement dans un large éventail de secteurs, dont ceux des services et des énergies renouvelables. Ces opportunités conjuguées à d’autres atouts dont une côte atlantique d’une extrême importance et de vastes projets, notamment dans les domaines des énergies propres et de l’agriculture, font du Maroc «une véritable destination pour les investissements mondiaux». Le député britannique n’a pas manqué de mettre en avant la stabilité politique dont jouit le Royaume et son environnement naturel en tant que conditions favorables pour les investissements étrangers.



Le Congrès mondial Innovation Zero connaît cette année une forte participation des régions du Sud du Royaume, à savoir : Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune Sakia El Hamra et Guelmim-Oued Noun. Les trois provinces sont représentées par des présidents et vice-présidents de régions ainsi que des élus et des directeurs généraux de conseils régionaux d’investissement.



Cette participation marocaine, organisée en partenariat avec la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), l’Association des régions du Maroc (ARM) et l’ambassade du Royaume du Maroc à Londres, vise notamment à promouvoir les projets phares lancés dans les trois régions du Sud du Royaume dans les domaines des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert, du développement durable et de l'innovation verte.



Par ailleurs, un stand du Maroc a été aménagé sur une superficie de 160m2 dans l’enceinte du centre d’exposition de l’Olympia, offrant aux trois régions du sud du Royaume l’occasion de faire connaître leurs potentiels et leurs infrastructures ainsi que les grands axes de leur développement.



Plusieurs rencontres B2B ont été organisées pour nouer des contacts avec les investisseurs étrangers, notamment britanniques, et renforcer la visibilité internationale de régions du Sud du Maroc au cœur de la stratégie de transition énergétique du Royaume.