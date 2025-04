Royaume-Uni : Coup de projecteur à Londres sur les opportunités d’investissement à Dakhla

30/04/2025

La ville de Dakhla, avec ses énormes potentialités économiques et opportunités d’investissement, a été au centre d’une rencontre, tenue lundi soir à Londres, avec la participation d’opérateurs économiques britanniques et européens de divers horizons.



Des infrastructures aux énergies renouvelables en passant par le tourisme, la pêche et l’agriculture, les atouts de la région de Dakhla ont été passés au peigne fin, lors d’un échange riche qui témoigne de l’enthousiasme que suscite la ville à l’instar des autres régions du Royaume.



Lors de la rencontre, qui s’est tenue en présence de l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, les participants ont suivi avec intérêt des présentations sur le climat des affaires au Maroc, avec un focus sur Dakhla et son port atlantique, appelé à jouer le rôle de plateforme vers toute l’Afrique atlantique, déclenchant une dynamique vertueuse de développement qui n’échappe pas aux viseurs des investisseurs aguerris.



Les différents opérateurs présents, dont Sally Smith, des Chambres de commerce de l’ouest de Londres, ont relevé que dans un monde marqué par des incertitudes géostratégiques et économiques, le Maroc se distingue, à la faveur de sa stabilité politique et macroéconomique, comme une destination privilégiée pour les investisseurs en quête d’opportunités sûres et rentables.



La ville de Dakhla avec ses potentialités évidentes dispose de toutes les chances de jouer le rôle qui lui revient de passerelle vers l’ouest de l’Afrique, a dit à la MAP Mme Smith, qui a récemment conduit une mission d’affaires britannique au Maroc.



Dans une présentation chiffrée, Youssef Tber, directeur des investissements et des exportations à l'Agence marocaine de développement des Investissements et des exportations (AMDIE) a briefé l’assistance sur le climat des affaires au Maroc, mettant en valeur les gigantesques pas franchis par le Royaume dans le domaine des infrastructures (ports, autoroutes, LGV) et le développement humain.



Autant de facteurs qui s’ajoutent à la stabilité politique, à l’ouverture sur le commerce et l’investissement et à une transition énergétique exemplaire pour conférer au Maroc un avantage comparatif indéniable.



L’écosystème industriel que le Maroc a réussi à développer, avec une industrie aéronautique et automobile en nette progression, renforce l’attrait du Royaume, qui s’impose désormais comme un acteur clé dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement.



Le représentant de l’AMDIE a également cité le vaste réseau de partenariats que le Maroc a pu tisser avec plusieurs régions et pays du monde, dont le Royaume-Uni, grâce à des accords de libre-échange qui donnent accès à un marché de plus de 2,5 milliards de consommateurs.



La vocation du Maroc en tant que porte d’entrée en Afrique a, d’autre part, été mise en avant par Yassine Benjelloun, conseiller de l’African Infrastructure Investment Managers (AIIM). Il a relevé que les vastes projets de développement lancés au Maroc devront connaître un solide élan avec l’organisation de la Coupe du monde 2030 de football.



Au sein de la dynamique de développement que connaît le Maroc, Dakhla s’impose comme une destination d’avenir où les investisseurs, en particulier les grands fonds financiers, commencent à s’intéresser. Grâce à sa position géographique, ses infrastructures et ses atouts, Dakhla est la destination d’avenir pour les investisseurs en quête d’opportunités, a dit le financier basé à Londres.



Le Conseil régional d’investissement de Dakhla, représenté par Mounir Houari, a étalé devant les investisseurs britanniques les avantages qu’offrent la ville et sa région, qui enregistrent l’un des taux de croissance économique les plus élevés au Maroc. Dakhla offre tous les ingrédients d’un développement durable, avec un capital humain en pleine croissance et un écosystème d’énergie renouvelable appelé à se développer davantage en parallèle avec l’essor des infrastructures portuaires et routières dans la région, a-t-il dit.



Jan Christiansen, un investisseur danois dans le domaine de la technologie verte, a pris la parole pour partager avec l’assistance, sa « success story » à Dakhla. « D’énormes progrès ont été réalisés à Dakhla dans plusieurs domaines », a-t-il dit, invitant ses pairs britanniques à saisir les opportunités qui s’offrent à Dakhla. La ville et sa région disposant de tous les atouts pour devenir une base industrielle de premier plan, a-t-il dit.



Pour sa part, Sam Walter, directeur de Gethsemane LTD, a mis en avant la vocation de Dakhla en tant que plateforme vers l’Afrique atlantique. L’opérateur, qui vient d’effectuer une visite dans la ville marocaine, a souligné que ce déplacement lui a permis de constater de visu les progrès réalisés dans la région, mais surtout les vastes opportunités d’investissement que Dakhla offre.



La proximité du Maroc par rapport au Royaume-Uni est un autre facteur qui plaide en faveur de Dakhla, une ville, a-t-il dit, promise à un bel avenir à l’image des pas importants que le Maroc ne cesse de franchir sur la voie du développement et du progrès.



La Chambre de commerce arabo-britannique (ABCC, basée à Londres), coorganisatrice de la rencontre, a souligné, par la voix de son CEO et secrétaire général, Ali Reda Bandar, sa disposition à soutenir et accompagner les hommes d’affaires désirant investir au Maroc, en particulier à Dakhla.



Le Maroc dispose d’un potentiel énorme, appuyé par une stabilité politique et économique bien ancrée, a-t-il dit, saluant les efforts soutenus déployés par le Maroc pour renforcer sa place sur l’échiquier économique et d’investissement.



Par Abdelghani Aouifia (MAP)