Royal Golf Dar Es Salam remporte la 2è édition de l'Open féminin des clubs

22/10/2024

Royal Golf Dar Es Salam a remporté la deuxième édition de l'Open féminin des clubs, tenue samedi et dimanche au Noria Golf Club à Marrakech avec la participation de 72 joueuses représentant 12 clubs.



Royal Golf Dar Es Salam a obtenu 218 points devant The Tony Jacklin Casablanca avec 188 points, alors que la troisième place est revenue à Samanah Golf Club de Marrakech (72 points).



Cet événement sportif a été marqué par une forte concurrence entre les participantes, notamment les jeunes joueuses ayant fait preuve d'un bon niveau technique qui contribuera à renforcer le golf féminin.



Au terme de cette compétition, Raja Hasnaou, présidente de la commission du développement du golf féminin à la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), a salué les bonnes conditions dans lesquelles s'est déroulée cette deuxième édition, notant que le tournoi a connu une forte concurrence entre les jeunes talents et les joueuses expérimentées.

Ce tournoi a mis en exergue de nouveaux talents, ce qui confirme l'efficacité du grand travail réalisé par la FRMG sous la présidence de SAR le Prince Moulay Rachid.



Dans une déclaration à la MAP, Tassnim Ismaili, du Royal Golf Dar Es Salam, s'est félicité de cette victoire malgré la forte concurrence de nombreux clubs avec de bonnes joueuses, relevant que les bonnes conditions dans lesquelles s'est déroulée la compétition ont contribué au succès de ce tournoi.



De son côté, Zineb Bougassa, du club The Tony Jacklin Casablanca, s'est réjouie de la deuxième place de son club face à un club expérimenté, Royal Golf Dar Es Salam, notant que malgré quelques difficultés, notamment le vent lors de la première journée, son club a réussi à engranger des points positifs et à occuper la deuxième position grâce aux efforts de toutes les joueuses de l'équipe.



Cette compétition, réservée aux équipes féminines de golf, a connu la participation de 12 clubs, composés chacun de 6 joueuses.



Il s'agit de Royal Golf El Jadida, Palm Golf Casablanca, Noria Golf Club de Marrakech, Royal Golf Anfa Mohammedia, Royal Golf Dar Es Salam, The Tony Jacklin Casablanca, Samanah Golf Club de Marrakech, Royal Golf de Tanger, Golf de l'Océan d'Agadir, Club House Golf des Lacs de Saïdia, Casa Green Golf Club de Casablanca et Golf de Mogador d'Essaouira.



L’Open féminin des clubs, l’une des plus importantes compétitions 100% féminines du calendrier sportif annuel de la Fédération Royale marocaine de golf, est un événement créé par la FRMG en 2022 pour promouvoir et développer le golf féminin au Maroc.