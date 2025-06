Royal Air Maroc renforce son offre et lance un programme de vols inédit

RAM se met à la page pour l’été 2025

16/06/2025

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, lundi, le lancement de son programme de vols pour l'été 2025, avec une offre record de plus de 6,6 millions de sièges, pour desservir plus de 95 destinations.



"Afin d’accompagner le retour massif des Marocains du monde à l’occasion des grandes vacances d’été 2025, Royal Air Maroc renforce son offre et lance un programme de vols inédit. Ce dispositif est marqué par une offre record de plus de 6,6 millions de sièges, représentant une hausse significative de plus de 700.000 sièges, comparée à l’offre de l’année 2024. La compagnie desservira 95 destinations à travers le monde", indique un communiqué de la compagnie nationale.



L’objectif est d’ouvrir de nouveaux horizons pour répondre aux besoins croissants d’une clientèle diversifiée, incluant les Marocains, les diasporas africaines ainsi que les touristes internationaux, fait savoir la même source.



Ainsi, RAM a étoffé son réseau avec quatre lignes internationales vers des destinations majeures telles que Sao Paulo, Pékin, Toronto et Catane, tout en renforçant sa desserte intérieure avec la récente liaison entre Rabat et Dakhla, rapporte la MAP.

Ces ouvertures s’inscrivent dans une stratégie visant à renforcer la connectivité du Maroc avec des marchés clés, tout en facilitant les déplacements des Marocains du monde.



Par ailleurs, la compagnie nationale a également intensifié sa présence sur Londres en proposant une nouvelle ligne directe et régulière sur l’aéroport de Stansted, qui vient renforcer les deux lignes existantes (Heathrow et Gatwick) desservant la capitale du Royaume-Uni avec Casablanca, en plus de la ligne directe Casablanca-Manchester lancée récemment.



"Le dispositif exceptionnel que nous avons mis en place à l’occasion de la saison estivale 2025 s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de la Compagnie. Avec une offre élargie, une flotte modernisée et des innovations opérationnelles, nous réaffirmons notre engagement envers nos passagers et consolidons la position du Maroc comme hub aérien stratégique", a dit le Président Directeur Général de RAM, Hamid Addou.



Et de poursuivre : "Ces efforts reflètent notre volonté d’offrir des voyages toujours plus fluides et agréables, tout en élargissant notre réseau. Toutes les équipes de Royal Air Maroc sont mobilisées pour réussir cette saison estivale, notamment au profit de nos concitoyens établis à l’étranger, en leur garantissant la meilleure expérience client".



Par ailleurs, Royal Air Maroc consolide sa position de leader en Afrique avec deux fréquences additionnelles vers Nouakchott, portant à neuf le nombre de fréquences par semaine. La desserte de Dakar passe, quant à elle, à deux vols par jour, soit 14 vols par semaine.



Les quatre lignes directes reliant Casablanca à Malaga, Valence, Lisbonne et Porto seront opérées par des appareils moyen-courrier de type Boeing 737 et Embraer 190, offrant de meilleures conditions de confort et un temps de vol plus court.



Modernisation de la flotte et amélioration des opérations



Pour le déploiement de ce dispositif dans les meilleures conditions, Royal Air Maroc procédera à l’affrètement de quatre appareils auprès de compagnies aériennes de renommée internationale. Il s’agit d’un avion long-courrier basé à Casablanca et trois avions moyen-courriers répartis entre Tanger, Nador et Oujda.



Les avions affrétés par Royal Air Maroc sont des appareils de dernière génération et sont sélectionnés selon les critères de sécurité et de confort imposés par la Compagnie nationale, respectant les normes internationales.



Ainsi, le nombre d’avions affrétés par Royal Air Maroc a été réduit cette année grâce à l’entrée en service de huit nouveaux appareils dans la flotte de Royal Air Maroc (deux Boeing Dreamliner 787-900 pour les vols long-courrier et six Boeing 737-8 MAX pour les liaisons moyen-courrier).



Par ailleurs, Royal Air Maroc mettra en place une nouvelle structure de plages horaires sur son hub de Casablanca dans le but d’optimiser les correspondances et d’améliorer l’expérience client.



Une plage de nuit dédiée aux vols vers l’Europe (Bruxelles, Paris Orly, Paris CDG, Milan, Bologne et Londres Stansted) permettra une meilleure connexion avec les vols domestiques via le hub de la compagnie à Casablanca. En outre, Une plage de jour sera réservée aux vols vers l’Afrique (Dakar, Abidjan, Bamako, Lagos et Conakry).



Ce dispositif exceptionnel traduit la mobilisation continue de la Compagnie nationale afin d’offrir la meilleure expérience de voyage aux passagers tout en contribuant au rayonnement du tourisme national.



L’ensemble de ces offres est déjà accessible à la vente sur le site Internet de la compagnie nationale "www.royalairmaroc.com", via ses centres d’appel ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau national des agences de voyage, conclut le communiqué.