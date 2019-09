Royal Air Maroc relie le Maroc à la Chine

12/09/2019

Royal Air Maroc reliera, dès le 16 janvier prochain, l’aéroport Mohammed V de Casablanca à l’aéroport international de Pékin-Daxing. Grâce à cette nouvelle liaison aérienne, la compagnie nationale reliera, pour la première fois, le Maroc à la Chine en moins de 13 heures par des vols directs opérés par des B787-9 Dreamliner d’une capacité de 302 sièges dont 26 en business.

Trois fréquences par semaine seront proposées. Les vols au départ de Casablanca seront programmés tous les lundi, jeudi et samedi à 17H00 (heure locale) pour une arrivée à Pékin à 11H55 heure locale (j+1). Les vols au départ de Pékin seront programmés tous les mardi, vendredi et dimanche à 13H55 pour une arrivée à Casablanca 19H55.

« Royal Air Maroc est fière d’offrir à ses passagers des possibilités de vols directs entre le Maroc et la Chine. Tant attendue, cette nouvelle route aérienne contribuera, à coup sûr, au développement de la destination Maroc auprès du premier marché émetteur mondial de touristes. Elle nous permettra de répondre à un besoin fort exprimé par les opérateurs économiques des deux pays et participera à renforcer davantage les relations commerciales et économiques entre le Maroc et la Chine», souligne M. Hamid Addou, président directeur général de Royal Air Maroc.

Première destination vers la Chine, la nouvelle ligne renforce le réseau de la compagnie en Asie. RAM opère des liaisons aériennes directes entre le Royaume et quatre autres pays du continent asiatique, en l’occurrence l’Arabie Saoudite, le Liban, le Qatar et la Jordanie.