Royal Air Maroc primée à Bruxelles

29/04/2022

Royal Air Maroc (RAM) a remporté le Network Development Awards décerné par l’aéroport international de Bruxelles.



La compagnie nationale a remporté ce prix lors de la cérémonie annuelle «Brussels Airport Aviation Awards » organisée, mercredi soir.



Les Network Development Awards sont décernés aux compagnies aériennes qui ont lancé de nouvelles liaisons ou qui ont enregistré une croissance significative du nombre de passagers ou du volume de fret, explique l’aéroport de Bruxelles dans un communiqué.



Royal Air Maroc a été primée pour avoir mis en place «un programme de vols à haute densité» au service notamment de la communauté marocaine de Belgique, précise la même source.



Les Brussels Airport Aviation Awards a ainsi récompensé les compagnies aériennes et les partenaires qui, en 2021, ont excellé dans les domaines de la ponctualité et des performances, du développement du réseau, de la sécurité et de l’environnement, ajoute la même source.