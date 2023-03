Royal Air Maroc prévoit 6,2 millions de sièges sur plus de 90 destinations durant l’été

30/03/2023

Royal Air Maroc a annoncé, lundi, le déploiement d'un programme de vols exceptionnel durant la saison d'été, avec la mise en place d'une offre de 6,2 millions de sièges sur plus de 90 destinations.



"A la veille d'une saison d'été qui s’annonce exceptionnelle, Royal Air Maroc déploie un programme de vols renforcé sur la plupart de ses destinations. Ainsi, la Compagnie Nationale se prépare à accompagner une forte demande sur ses vols, dans un contexte porteur marqué par une bonne reprise des voyages d'affaires et de tourisme. Royal Air Maroc mettra en place une offre de 6,2 millions de sièges sur plus de 90 destinations à travers les quatre continents", indique un communiqué de RAM.



Cette augmentation de l’offre fait suite au rétablissement de la quasi-totalité des routes qui avaient été suspendues pendant la crise sanitaire et à l’ouverture de nouvelles lignes en 2022 telles que Tel Aviv, Dubaï, Séville, Porto..., rapporte la MAP.



Aujourd’hui, RAM a recouvert près de 95% de son réseau de 2019. La Compagnie déploie ainsi ses nouvelles capacités pour faciliter le déplacement de ses clients en période estivale notamment les Marocains du monde.



Ainsi, plus de 2,3 millions de sièges seront déployés sur le continent européen et quelque 902 vols par semaine relieront 11 aéroports marocains à 34 aéroports européens.



Sur l’Amérique du Nord, la compagnie proposera près de 500.000 sièges, soit 6% de plus que l’offre proposée en été 2019. Transporteur panafricain au service des diasporas d’Afrique, Royal Air Maroc renforce son réseau continental qui passera à 26 routes aériennes avec une offre de 901.800 sièges.

RAM proposera aussi 200.000 sièges sur ses routes du Moyen Orient, soit une hausse de 25% par rapport à l’offre de l’été 2019.



"Réussir cette saison estivale 2023 dans des conditions d’efficacité opérationnelle et de qualité de service est un enjeu majeur pour l’ensemble des forces vives de Royal Air Maroc, à l’heure où notre secteur d’activité retrouve une dynamique très positive", a souligné Hamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.



"Et nous nous donnons les moyens de répondre aux attentes de toutes nos catégories de clients sur l’ensemble de nos marchés aussi bien au niveau quantitatif, par une augmentation massive des capacités injectées, que qualitatif à travers une expérience client toujours améliorée", a-t-il ajouté.



Six lignes supplémentaires entre le Nord du Maroc et l’Europe



Par ailleurs, les routes reliant l’Europe au Nord du Maroc et à l’Oriental bénéficieront également d’un programme exceptionnel. Ainsi, Royal Air Maroc renforcera la dizaine de routes aériennes régulières reliant Tanger, Nador et Oujda aux villes européennes.



En période estivale, la Compagnie Nationale proposera six nouvelles lignes aériennes directes reliant ces trois villes à l’Europe, notamment sur les métropoles abritant une grande communauté des Marocains du monde.



En effet, la compagnie programmera trois lignes directes supplémentaires reliant Tanger à Madrid, Barcelone et Londres. Elle mettra en place aussi deux liaisons directes reliant Nador à Madrid et à Barcelone. Une route aérienne directe supplémentaire reliera Oujda à Düsseldorf. Par ailleurs, un renforcement particulier sera assuré sur les marchés abritant d’importantes communautés de Marocains du monde et qui connaissent une forte demande en été. Les lignes reliant Casablanca à Barcelone, Bologne, Malaga, Madrid, Bruxelles et Milan, passeront ainsi à deux vols quotidiens.



Affrètement de six avions pour la saison d’été



Pour renforcer ses moyens propres et assurer le lancement de ce programme dans les meilleures conditions, Royal Air Maroc procédera à l’affrètement de six appareils auprès de compagnies de renommée internationale.



Ces appareils de dernière génération sont sélectionnés selon les critères de sécurité et de confort imposés par Royal Air Maroc. Leur mise à disposition répond à un processus rigoureux respectueux des réglementations et normes approuvées par les autorités d’aviation civile des pays où ils opèrent.



L’ensemble de ces offres est déjà accessible à la vente sur le site Internet de la Compagnie Nationale "www.royalairmaroc.com", via ses centres d’appel ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau national des agences de voyage.