Royal Air Maroc lance un dispositif pour le retour des supporters de l'équipe nationale

16/12/2022

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé jeudi le lancement d'un dispositif pour le retour des supporters de l'équipe nationale à la Coupe du monde 2022 au Qatar, à travers la programmation de 22 vols spéciaux les 18, 19 et 20 décembre. "Royal Air Maroc félicite les Lions de l’Atlas pour leur exploit historique à la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.



La sélection nationale a contribué à un plus grand rayonnement du Maroc à l’international. Le Maroc a également brillé au Qatar grâce à un public extraordinaire, qui a soutenu sans faille son équipe nationale et a été un véritable ambassadeur de son pays", lit-on dans un communiqué de la compagnie nationale.



Afin de permettre le retour de milliers de Marocains ayant fait le voyage au Qatar pour soutenir l’équipe nationale, la RAM a mis en place un programme de vols les 18, 19 et 20 décembre 2022. 22 vols seront assurés par la compagnie nationale dans le cadre de ce programme spécial, précise la même source.



Et de noter que tous les passagers concernés recevront leur billet avec la nouvelle date sur leur adresse email et/ou sur leur numéro de téléphone. Cependant, les passagers qui n’ont pas renseigné leurs coordonnées téléphoniques ou adresse mail, sont appelés à contacter le centre d’appel de la compagnie sur les numéros suivants: Maroc : 089000 0800 ; numéro international : +212522489797.



Les passagers ayant acheté leurs billets auprès d’une agence de voyages sont priés de prendre contact avec celle-ci afin de confirmer la procédure de réservation de leur vol retour.



Royal Air Maroc tient à préciser que seuls les clients munis de billet correspondant à un de ces vols retour seront autorisés à accéder à l’aéroport international de Doha.



Par ailleurs, la compagnie nationale invite les supporters marocains à faire preuve de compréhension et de responsabilité afin d’assurer leur bon retour à la mère-patrie, dans les meilleures conditions possibles, et de préserver la bonne image qu’ils ont contribué à transmettre de leur pays au monde entier.