Royal Air Maroc élue "Meilleure Compagnie Aérienne en Afrique" pour la 2ème année consécutive

16/12/2024

Royal Air Maroc (RAM) vient d'être élue "Meilleure Compagnie Aérienne en Afrique" lors de la 21ème édition du "GT Tested Reader Survey Awards", organisée par le prestigieux magazine US Global Traveler.



"Cette distinction majeure, obtenue pour la deuxième année consécutive, témoigne des efforts constants de Royal Air Maroc en faveur d'une meilleure expérience client. Elle traduit également l'engagement de la compagnie aérienne nationale pour le renforcement de la connectivité aérienne et du rayonnement de l'Afrique à l'international", indique un communiqué de RAM.



Cité dans le communiqué, le président directeur général de RAM a affirmé : "Nous sommes fiers d'avoir obtenu pour la seconde année consécutive, cette importante distinction qui nous conforte dans notre politique d'amélioration continue. Nos clients sont au centre de nos priorités, et je les remercie pour leur confiance et leur fidélité. Ils représentent l'axe central de notre plan de développement", rapporte la MAP.



Et de soutenir : "Nous avons mené divers chantiers et actions dans le but d'offrir à nos passagers une expérience de voyage améliorée, en constante évolution. Cette quête d'excellence anime nos collègues au sol et en vol, que je remercie chaleureusement au passage. Nous poursuivrons cette dynamique pour consolider notre position en tant que leader du transport aérien africain, tout en contribuant au rayonnement de notre pays et de notre continent ".



Référence mondiale dans l'industrie du voyage, le GT Tested Reader Survey récompense, à travers un sondage auprès de 20.000 personnes, les meilleures compagnies spécialisées notamment dans le tourisme de luxe et le voyage. Plus de 80 catégories sont couvertes par ce sondage représentatif.



L'alliance Oneworld, dont Royal Air Maroc est membre depuis avril 2020, a également été récompensée lors de la 21ème édition du "GT Tested Reader Survey Awards". Elle a été élue "Meilleure Alliance Aérienne" pour la 15ème année consécutive, confirmant son rôle de leader dans la connectivité mondiale.



L'alliance regroupe 13 grandes compagnies aériennes de classe mondiale et connecte ses membres à un réseau global couvrant plus de 900 destinations dans le monde, ce qui la place parmi les trois plus grandes alliances mondiales dans le transport aérien, conclut le communiqué.