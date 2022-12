Royal Air Maroc: annulation de vols Casablanca-Doha

15/12/2022

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé l'annulation des vols Casablanca-Doha et ce, suite aux dernières restrictions imposées par les autorités qataries.



"Suite aux dernières restrictions imposées par les autorités qataries, Royal Air Maroc a le regret d’informer les clients de l’annulation de leurs vols opérés par Qatar Airways", indique la RAM dans un communiqué.



Les vols annulés sont AT9703/QR3003, AT9717/QR3007, AT9715/QR3015, AT9747/QR3067, AT9739/QR3069, AT9743/QR3093, AT9749/QR3099, précise la même source.



A cet effet, Royal Air Maroc procèdera au remboursement, dans les plus brefs délais, des billets d'avion des passagers impactés par ces annulations. La compagnie nationale invite les clients concernés à ne pas se présenter à l'aéroport.



Pour plus d'information, les passagers sont invités à contacter le service Client en renseignant le formulaire disponible sur le lien "https://www.royalairmaroc.com/ma-fr/information/reclamations".

"Royal Air Maroc présente ses excuses aux clients pour ce désagrément indépendant de sa volonté", conclut le communiqué.