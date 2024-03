Royal Air Maroc. Trois nouvelles lignes directes de Casablanca à Manchester, Naples et Abuja à partir de juin 2024

19/03/2024

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé le lancement, dans le cadre du plan de renforcement de son réseau et en préparation de la saison estivale, de lignes aériennes à partir de son hub de Casablanca vers Naples, Manchester et Abuja, à compter du 22 juin 2024.



La compagnie reprendra ses vols directs vers Naples (Italie) à partir du 22 juin, à raison de deux fréquences par semaine (lundi et samedi), indique la RAM dans un communiqué, précisant que le vol Casablanca-Naples décollera de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca à 16h15 pour une arrivée à 20h30 (heure locale), tandis que le vol Naples-Casablanca sera programmé à 21h30 pour une arrivée à Casablanca à 23h50 (heure locale).



La RAM lancera également une nouvelle route aérienne reliant Casablanca à Manchester (Angleterre) le 23 juin, à raison de trois fréquences par semaine (mardi, jeudi et dimanche). Le départ de Casablanca s’effectuera à 13h45 pour une arrivée à la ville anglaise à 17h20 (heure locale), tandis que le retour est prévu à 18h20 pour une arrivée à Casablanca estimée à 21h45 (heure locale).



Le même jour, la compagnie renforcera son réseau en Afrique avec une nouvelle desserte vers Abuja, capitale du Nigeria. Cette nouvelle ligne directe sera opérée à raison de trois fréquences par semaine (mardi, vendredi et dimanche).



Le départ de Casablanca sera ainsi effectué à 01h15 pour une arrivée à l'aéroport international d’Abuja à 06h10 (heure locale), et le départ d’Abuja sera programmé à partir de 07h10 pour une arrivée à Casablanca à 11h55 (heure locale).



Cité par le communiqué, le président directeur général de la RAM, Hamid Addou, a déclaré que le lancement de ces trois nouvelles lignes s’inscrit "dans le cadre de notre plan de développement visant l’ouverture de routes aériennes au niveau de plusieurs marchés prometteurs", notant qu'il s’agit également de "répondre à la forte demande au niveau de certains pays où une forte communauté marocaine est établie".



"Le lancement de ces lignes vise également à renforcer notre positionnement continental en faveur de la diaspora africaine, notamment au Nigeria. Enfin, l’objectif de l’ouverture de ces lignes est de faire de l’aérien un levier de la promotion de la destination touristique du Maroc", a-t-il dit.



À travers l’ouverture de ces nouvelles lignes, la compagnie nationale réaffirme ses ambitions de renforcer ses positions sur des marchés stratégiques, en ligne avec sa stratégie de développement. La ligne directe Casablanca-Naples renforcera l’offre de la compagnie en Italie permettant un déplacement fluide des Marocains établis dans ce pays ainsi que des touristes italiens.



La RAM proposera ainsi 6 liaisons directes et 43 fréquences (86 vols dans les deux sens) par semaine reliant les deux pays. Outre Naples, Casablanca est relié directement à Rome, Milan, Bologne, Turin et Venise.



Quant à la liaison entre Casablanca-Abuja, elle contribuera à renforcer la présence de la RAM au Nigeria où elle propose une route aérienne quotidienne reliant Casablanca à Lagos. Cette nouvelle route permettra à la RAM de consolider sa position parmi les acteurs majeurs du transport aérien en Afrique, et d’étoffer son réseau africain pour atteindre 27 destinations africaines desservies depuis son hub de Casablanca.



Enfin, en inaugurant la ligne Casablanca-Manchester, Royal Air Maroc renforce ses connexions aériennes à destination du marché britannique, accompagnant la stratégie touristique du Maroc qui vise à doubler le nombre de touristes britanniques d’ici à 2028, conclut le communiqué.