Royal Air Maroc/Air Sénégal : Signature d'un MoU initiant un partenariat stratégique

02/10/2023

Royal Air Maroc (RAM) et Air Sénégal ont signé, récemment à Casablanca, un mémorandum d'entente (MoU) initiant un partenariat stratégique entre les deux compagnies aériennes.

Paraphé par Hamid Addou, président directeur général de la RAM, et Alioune Badara Fall, directeur général d'Air Sénégal, ce partenariat devrait consolider la coopération sur le long terme et contribuer à stimuler les échanges économiques, sociaux et culturels entre les deux pays frères, indique-t-on dans un communiqué conjoint.



Cette collaboration profitera aux deux compagnies mais surtout à leurs passagers, à travers l’augmentation des possibilités de connexions et la diversification des choix en termes d’horaires et de jours de service, rapporte la MAP.



Ce MoU prévoit, par ailleurs, un renforcement de la coopération commerciale entre les deux partenaires à travers un accord "Codeshare", qui permettra aux passagers d’acheter leurs titres de transports auprès du réseau de vente de l’une ou l’autre des deux compagnies et de voyager indifféremment sur la flotte de Royal Air Maroc et d’Air Sénégal. D’autres domaines de coopération seront également rendus possibles en termes de maintenance et d’affrètement d’avions et de handling. Les deux compagnies pourront également accroître leur synergie en matière de capital humain, de formation technique et managériale et d’organisation.



Les deux parties pourront, en outre, mutualiser leurs actions dans les domaines de la communication et de la digitalisation des services, ajoute la même source.



A cette occasion, M Addou a indiqué que ce partenariat s’inscrit parfaitement dans la lignée des excellentes relations entre les deux pays, ajoutant que "nous avons exprimé, lors des nombreuses réunions préparatoires, notre ferme volonté de construire un partenariat stratégique et durable avec Air Sénégal". De son côté, M. Badara Fall a affirmé que "Royal Air Maroc et Air Sénégal concrétisent aujourd’hui la volonté des plus hautes autorités des deux pays de développer ce pont aérien, tant en termes de transport des passagers que de cargo".



"Cet accord Sud-Sud nous engage au respect des standards internationaux pour le bien commun de nos futurs passagers Royal Air Maroc /Air Sénégal", a-t-il dit. Les deux compagnies mobiliseront des équipes pluridisciplinaires pour poursuivre le déploiement commercial et technique de ce partenariat et garantir son aboutissement dans les délais convenus.



Royal Air Maroc poursuit ainsi ses efforts afin de renforcer sa position de référence sur le continent africain, dans le cadre de la stratégie de coopération Sud-Sud du Royaume. De cette manière, elle consolide un leadership africain qui constitue le socle de son déploiement en tant que compagnie transcontinentale globale.