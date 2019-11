Rose McGowan porte plainte contre Harvey Weinstein

02/11/2019

Rose McGowan porte à nouveau plainte contre Harvey Weinstein. L’actrice l’accuse d’avoir déployé des efforts « diaboliques » pour la réduire au silence quand il a appris qu’elle comptait publier un livre dans lequel elle l’accuse de l’avoir violée des années auparavant, d’après The Guardian. L’ouvrage, intitulé Debout, est sorti l’année dernière.

« Cette affaire est celle des efforts diaboliques et illégaux de l’un des hommes les plus puissants des Etats-Unis, et de ses représentants, afin de réduire au silence les victimes d’agression sexuelle. Et c’est aussi à propos des femmes courageuses et des journalistes qui ont persisté pour révéler la vérité », explique l’actrice dans un communiqué.

Selon les avocats de Rose McGowan, Harvey Weinstein et son équipe ont tout fait pour discréditer l’actrice afin que ses accusations paraissent infondées. Ils les accusent de racket, violation de la vie privée, fraude, et d’avoir infligé à dessein une détresse émotionnelle à l’ancienne star de Charmed.

Harvey Weinstein est poursuivi en justice, ainsi que ses anciens avocats David Boies et Lisa Bloom.