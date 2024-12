Ronaldo vise la présidence de la fédération brésilienne

19/12/2024

L'ancien attaquant de légende Ronaldo a annoncé son intention d'être candidat à la présidence de la Confédération brésilienne de football (CBF), promettant le "changement" pour résorber une "crise profonde" chez les quintuples champions du monde.



"J'ai des centaines de motivations, mais je crois que la plus grande d'entre elles est de faire en sorte que le football brésilien soit à nouveau respecté au niveau international", a déclaré Ronaldo, 48 ans, dans un entretien publié lundi soir par le site Globoesporte.



"La Seleçao doit récupérer son prestige. Je vais tout faire pour que les joueurs comprennent l'importance historique de jouer pour l'équipe nationale", a-t-il ajouté.



Pour déposer sa candidature, le double champion du monde (1994 et 2002) et double Ballon d'or (1997 et 2002) doit bénéficier du soutien des clubs et des fédérations régionales.



Pour ce faire, il a promis de "voyager dans tout le Brésil" afin de partager ses "plans incroyables" pour un football brésilien qui court après son sixième titre mondial depuis plus de 22 ans. En 2002, Ronaldo avait été le grand artisan de la dernière consécration de son pays, marquant huit buts lors du Mondial au Japon et en Corée du Sud.



La date de la prochaine élection à la présidence de la CBF n'a pas encore été fixée. Le scrutin devrait avoir lieu entre mars 2025 et mars 2026, selon les médias locaux.



Le président actuel, Ednaldo Rodrigues, a été très critiqué pour avoir placé des sélectionneurs intérimaires après le départ de Tite en 2022, en attendant l'arrivée éventuelle de l'Italien Carlo Ancelotti, qui a finalement décidé de prolonger son contrat avec le Real Madrid.



A présent sous la houlette de Dorival Junior, la Seleçao est seulement cinquième des qualifications sud-américaines pour le Mondial-2026, à sept points du leader argentin.



"Mon objectif, c'est de rapprocher le peuple de la Seleçao. Aujourd'hui, le peuple est indifférent quand la Seleçao joue", a dit Ronaldo. "Je suis une alternative de changement important pour le football brésilien, qui vit une crise profonde".



L'ancienne star du FC Barcelone, de l'Inter Milan et du Real Madrid a déjà de l'expérience en tant que dirigeant. En 2018, il est devenu actionnaire majoritaire du club espagnol de Valladolid, qu'il préside actuellement.



Ronaldo a fait de même en 2021 avec Cruzeiro, le club brésilien où il a débuté sa carrière, avant de revendre ses parts en avril dernier.



Il a fait part lundi de "négociations pour vendre très bientôt" ses parts du club de Valladolid pour éviter "tout empêchement à sa candidature" à la présidence de la CBF.