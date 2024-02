Ronaldo, le sportif le mieux payé en 2023

La star portugaise Cristiano Ronaldo est le joueur le mieux payé au monde en 2023 avec des revenus estimés à 275 millions de dollars, rapporte mercredi le magazine "Sportico".



Les joueurs de football représentent quatre des six athlètes les mieux payés de la planète, ainsi que sept des 25 premiers, selon le classement publié par le média américain.

Le golfeur espagnol Jon Rahm est deuxième au classement avec 203 millions de dollars, suivi de Lionel Messi (130 millions de dollars), LeBron James (125,7 dollars) et Kylian Mbappé (125 millions de dollars).



Les 100 sportifs les mieux payés en 2023 comprennent des athlètes de huit sports et de 25 pays, qui ont gagné environ 5,4 milliards de dollars l'année dernière.

Les 5,4 milliards de dollars de revenus du Top 100 sont en hausse de 21% par rapport au classement de 2022, relève le magazine sportif.



Les basketteurs représentent 40% du Top 100, suivis du football américain (16%), du baseball (13%), du football (11%), du golf (10%), de la boxe (6%), du tennis (2%) et des courses (2%).



Les Los Angeles Clippers sont la seule équipe à compter plus de trois joueurs dans le Top 100, avec le quatuor composé de Russell Westbrook (54 millions de dollars), James Harden (51,6 millions de dollars), Paul George (51,1 millions de dollars) et Kawhi Leonard (50,1 millions de dollars).