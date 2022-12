Ronaldo : Le Maroc écrit une belle histoire au Mondial

La sélection marocaine, qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar, écrit '’une belle histoire qui doit être appréciée’’, a affirmé l'attaquant mythique de la sélection brésilienne et du Real Madrid, Ronaldo Luis Nazario de Lima.



‘’C'est une belle histoire. C'est dur pour les adversaires du Maroc de perdre, mais le football nous laisse de belles histoires que nous devrions apprécier’’, a souligné Ronaldo dans un entretien au quotidien sportif espagnol AS, publié lundi, saluant la combativité et le courage des hommes de Walid Regragui.



‘’Le Maroc est la surprise de la Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas défendent si bien. Ils ont surpris l'Espagne et le Portugal’’, a dit le champion du monde et président du club espagnol du Real Valladolid, où évolue l’international marocain Jawad El Yamiq.



Ronaldo ne cache pas son souhait de voir les Lions de l’Atlas poursuivre l’aventure. ‘’J'aimerais bien que le Maroc gagne, mais le match contre la France, la championne en titre, ne sera pas facile’’, a déclaré celui qui est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du football.



De même, le président de Real Valladolid s’est dit ‘’heureux’’ des prestations de Jawaq El Yamiq. ‘’Il se porte très bien. Nous sommes ravis de son rendement’’, a-t-il assuré.

Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde de football (Qatar-2022), en battant le Portugal par 1 but à 0, samedi au stade al-Thumama. Le but de la victoire des Lions de l'Atlas a été inscrit par Youssef En-Nesyri à la 42e minute.