Ronald Araujo prolonge son contrat avec le FC Barcelone de six ans

25/01/2025

Le défenseur uruguayen Ronald Araujo a prolongé son contrat avec le FC Barcelone de six ans, jusqu'au 30 juin 2031, a annoncé jeudi le club catalan dans un communiqué



Le défenseur central de 25 ans est arrivé au Barça en 2018 en provenance du club uruguayen Boston River. Il fait ses débuts avec l'équipe première en octobre 2019 et devient incontournable à partir de la saison 2020/2021.



L'international uruguayen a disputé 155 matchs avec l'équipe première, au cours desquels il a marqué 8 buts et délivré 6 passes décisives, d'après les statistiques du site officiel du club.



Akor Adams vers le FC Séville



L'attaquant nigérian de Montpellier Akor Adams est sur le point de s'engager avec le club espagnol du FC Séville, a-t-on appris jeudi de source proche du club héraultais.

Adams devrait signer un contrat de trois ans et demi avec le septuple vainqueur de la Ligue Europa dans le cadre d'un transfert estimé à huit millions d'euros, dont deux de bonus.



Adams, bientôt 25 ans, avait rejoint Montpellier en août 2023 en provenance de Lillestrom (Norvège) pour succéder à Elye Wahi. Cet attaquant athlétique (1,90 m, 90 kg) avait réussi ses débuts à Montpellier, inscrivant sept buts en dix matches, avant de subir un contre-coup physique et peut-être une perte de confiance.



Depuis le début de saison, Adams a inscrit seulement trois buts en quinze matches et soulevé des interrogations sur son réel potentiel. Au sein d'une équipe engluée à la dernière place, l'avant-centre nigérian, pas toujours connecté avec ses partenaires, a symbolisé le manque d'efficacité du MHSC.



Montpellier, qui ne dispose pas de solution alternative à la pointe de l'attaque, devrait chercher un nouvel avant-centre pour combler son départ.