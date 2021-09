Romeo Beckham fait des débuts remarqués aux Etats-Unis

21/09/2021

L' entraîneur de l'Inter Miami (1re div. américaine de football) Phil Neville a loué le potentiel de Romeo Beckham, fils de l'ancienne star de Manchester United David Beckham, après ses débuts chez les professionnels en Floride ce weekend. Romeo Beckham, 19 ans, a été titularisé dimanche pour son premier match professionnel avec Fort Lauderdale, club de troisième division américaine et équipe réserve de l'Inter Miami, dont son père David est copropriétaire. Sa prestation a plu à l'ancien défenseur anglais, qui a rappelé en conférence de presse lundi que "le fils de" a "beaucoup de pression et d'attentes sur les épaules, mais il a les pieds fermement sur terre". "Il sait qu'il doit progresser. Il a tous les atouts (pour réussir), le mental, la détermination pour réussir dans le football professionnel", a estimé l'ancien sélectionneur de l'équipe féminine d'Angleterre et ex-coéquipier de David Beckham à Manchester United et en équipe d'Angleterre. Romeo Beckham, deuxième fils de l'ancien N.7 emblématique des Red Devils, a rejoint Fort Lauderdale il y a un mois. Avant cela, il s'était entraîné occasionnellement avec l'Inter Miami. Phil Neville a par ailleurs ajouté que David Beckham lui avait donné l'ordre de se montrer ferme avec son fils. "La première chose que David m'a dit c'est +tu dois être plus dur avec lui qu'avec n'importe qui d'autre+", a-t-il rappelé.