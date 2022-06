Romain Saiss annonce son départ deWolverhampton

02/06/2022

L' international marocain Romain Saiss a annoncé mardi sur les réseaux sociaux sa décision de quitter Wolverhampton, après six ans passés dans le club de Molineux, sans donner d'indication sur sa prochaine destination. Sur un poste Instagram, Saiss a écrit à l'adresse du public des Wolves "le moment que je craignais le plus est arrivé. Le moment de vous dire au revoir après 6 merveilleuses années passées avec vous". "Ce fut un honneur et un privilège de porter ces couleurs et de contribuer au succès et au renouveau de ce club", a poursuivi le défenseur de 32 ans. "Merci aux fans pour votre soutien malgré les hauts et les bas, vous avez toujours été derrière moi. Merci aux différentes personnes travaillant au club pour votre gentillesse au quotidien. Merci aux différents staffs techniques et médicaux pour votre travail, pour avoir été un élément important de notre réussite. Enfin, merci à tous les joueurs que je considère comme une famille. Un vestiaire d'hommes exceptionnels que je n'oublierai jamais", a-t-il dit. Saiss avait rejoint Wolverhampton en 2016 pour 3 millions de livres sterling en provenance d'Angers. Il avait été l'une des premières recrues de l'équipe après l'acquisition du club par le conglomérat chinois Fosun. Figure très appréciée du vestiaire, le joueur compte 206 apparitions pour les Wolves au total. Au terme de la saison écoulée, le club a fini 10ème de Premier League avec 51 points.